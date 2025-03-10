Türk bilim adamları Piri Reis'in izinde: İşte Antarktika seferinden ilk görüntüler

Daha önce hiçbir gemi ve ölçme ekipmanının Gaul Koyu'na sokulmadığının ve bölgeden veri toplanılmadığının altını çizen Yavaşoğlu, şöyle devam etti:





"Kaptanın kararıyla Horseshoe Adası'nın kuzeydoğusunda bulunan Gaul Koyu'na gemiyle giriş için ilk önce ön profil verilerini botumuzla topladık. Köprü üstünde heyecanla geçiş sırasındaki o gemi için uygun geçiş tünellerdeki derinlikleri takip ettik. Sonar cihazında 50 metreleri görerek ve önümüzde hidrografik botumuzun bize sağlamış olduğu verilerle eşleştirerek o tünel üzerinden Gaul Koyu'na giriş sağlandı. Bu an inanılmaz heyecanlı bir andı. Hepimiz büyük bir heyecanla kaptanla birlikte köprü üstünde bu durumu takip ettik.