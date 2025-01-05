Tuşlu telefonlardan yapay zekaya: Teknolojinin 25 yılı

Aylık kısa mesaj ve arama limitleri vardı. Cep telefonu kamerası kullanıma girdi ama fotoğraflar, kimseye gönderilemiyordu. Müzik dinlemek CD, film izlemek DVD ile mümkündü. Navigasyon yoktu. Yola masaüstü bilgisayardan bakmak veya haritanın çıktısını almak gerekiyordu… 2000'li yıllardan itibaren ise her şey büyük hızla ilerlemeye başladı.

1 /18 Yukarıda saydığımız teknolojik seviye düşünüldüğünde 100 yıllık yolu 25 seneye sığdıran gelişmelere ve icatlara tanık olduk. Hepsini saymak mümkün olmasa da 2000 yılından itibaren hayatımızı değiştiren dönüm noktalarını derledik.

2 /18 2001

Apple, ipod’ tanıttı. Taşınabilir müzik ve görseller, önce ufak bir cihaza sonra da cebimize girdi. Tıp teknolojilerinde biyo-yapay karaciğeri üretildi.

3 /18 2002

İlk kameralı cep telefonları piyasa sürüldü.

4 /18 2004

Facebook'un kurulması iletişim şeklini değiştirdi. Sanal ortamda kurulan iletişiminin ilk şekline tanık olduk.

5 /18 2005

YouTube kullanıma girmesi müzik dinleme ve video izleme alışkanlıklarımızı kökten değiştirdi.

6 /18 2006

Kullanıcıların fikirlerini paylaştığı Twitter kuruldu. Telgraf sona erdi.

7 /18 2007

Akıllı telefonlar piyasaya sürüldü. iPhone 1 tanıtıldı ve artık her şey değişti. Baykar ilk İHA’yı tanıttı.

8 /18 2008

DNA test kiti uygulanmaya başladı. Kit, sayesinde adli tıp alanında önemli gelişmeler yaşandı. 90’dan fazla kalıtsal hastalık tedavi edildi.

9 /18 2009

Dijital para Bitcoin hayatımıza girdi. Finansal teknolojilerin adeta başlangıcı oldu.

10 /18 2010

Instagram ile birlikte görsel odaklı sosyal medya çağı start verdi. 1979’da piyasaya sürülen Walkman’in üretimi dijital platformlarla mücadele edemediği için durduruldu.

11 /18 2012

2012 Candy Crush’ın piyasaya sürülmesi, küresel oyun pazarı için önemli bir tarihti. 4K TV’ler piyasaya çıktı.

12 /18 2013

Öncesinde dünyanın en gereksiz icadı seçilen selfie (özçekim) çubuğu hayatımıza girdi, akıllı telefonların kullanımı adeta yeniden tanımlandı.

13 /18 2016

Akıllı şehir ve ev uygulamaları özellikle dijital yenilikler sayesinde artmaya başladı.

14 /18 2020

Onlarca yıllık geçmişine rağmen, Scooter’ların piyasaya sürülmesi mobiliteyi başlattı.

15 /18 2021

Baykar Bayraktar Akıncı, 25 saat 46 dakika uçuşla Türk milli havacılık tarihinde irtifa rekoru kırdı. NFT hayatımıza girdi, ancak etkisi fazla sürmedi.

16 /18 2022

Metaverse çılgınlığı yaşandı. Avatar, sanal ofis ve arsa kapma yarışı başladı. 90’lı yıllarda geliştirilen sanal gerçeklik gözlükleri piyasaya sürüldü ve kullanımı yaygınlaştı.

17 /18 2023

Uzun yıllardır üzerinde çalışılan yapay zekâ, günlük hayata girdi. Akıllı telefon, bilgisayar ve tablet gibi cihazlar yapay zekâ ila donatılmaya başlandı. ChatGPT başta olmak üzere farklı uygulamalar günlük hayatın asistanı haline geldi.

