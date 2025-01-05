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Tuşlu telefonlardan yapay zekaya: Teknolojinin 25 yılı

Tuşlu telefonlardan yapay zekaya: Teknolojinin 25 yılı

Orhan Orhun Ünal
09:055/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Aylık kısa mesaj ve arama limitleri vardı. Cep telefonu kamerası kullanıma girdi ama fotoğraflar, kimseye gönderilemiyordu. Müzik dinlemek CD, film izlemek DVD ile mümkündü. Navigasyon yoktu. Yola masaüstü bilgisayardan bakmak veya haritanın çıktısını almak gerekiyordu… 2000'li yıllardan itibaren ise her şey büyük hızla ilerlemeye başladı.

Yukarıda saydığımız teknolojik seviye düşünüldüğünde 100 yıllık yolu 25 seneye sığdıran gelişmelere ve icatlara tanık olduk. Hepsini saymak mümkün olmasa da 2000 yılından itibaren hayatımızı değiştiren dönüm noktalarını derledik.

2001


Apple, ipod’ tanıttı. Taşınabilir müzik ve görseller, önce ufak bir cihaza sonra da cebimize girdi. Tıp teknolojilerinde biyo-yapay karaciğeri üretildi.

2002


İlk kameralı cep telefonları piyasa sürüldü.

2004


Facebook'un kurulması iletişim şeklini değiştirdi. Sanal ortamda kurulan iletişiminin ilk şekline tanık olduk.

2005


YouTube kullanıma girmesi müzik dinleme ve video izleme alışkanlıklarımızı kökten değiştirdi.

2006


Kullanıcıların fikirlerini paylaştığı Twitter kuruldu. Telgraf sona erdi.

2007


Akıllı telefonlar piyasaya sürüldü. iPhone 1 tanıtıldı ve artık her şey değişti. Baykar ilk İHA’yı tanıttı.

2008


DNA test kiti uygulanmaya başladı. Kit, sayesinde adli tıp alanında önemli gelişmeler yaşandı. 90’dan fazla kalıtsal hastalık tedavi edildi.

2009


Dijital para Bitcoin hayatımıza girdi. Finansal teknolojilerin adeta başlangıcı oldu.

2010


Instagram ile birlikte görsel odaklı sosyal medya çağı start verdi. 1979’da piyasaya sürülen Walkman’in üretimi dijital platformlarla mücadele edemediği için durduruldu.

2012


2012 Candy Crush’ın piyasaya sürülmesi, küresel oyun pazarı için önemli bir tarihti. 4K TV’ler piyasaya çıktı.

2013


Öncesinde dünyanın en gereksiz icadı seçilen selfie (özçekim) çubuğu hayatımıza girdi, akıllı telefonların kullanımı adeta yeniden tanımlandı.

2016


Akıllı şehir ve ev uygulamaları özellikle dijital yenilikler sayesinde artmaya başladı.

2020


Onlarca yıllık geçmişine rağmen, Scooter’ların piyasaya sürülmesi mobiliteyi başlattı.

2021


Baykar Bayraktar Akıncı, 25 saat 46 dakika uçuşla Türk milli havacılık tarihinde irtifa rekoru kırdı. NFT hayatımıza girdi, ancak etkisi fazla sürmedi.

2022


Metaverse çılgınlığı yaşandı. Avatar, sanal ofis ve arsa kapma yarışı başladı. 90’lı yıllarda geliştirilen sanal gerçeklik gözlükleri piyasaya sürüldü ve kullanımı yaygınlaştı.

2023


Uzun yıllardır üzerinde çalışılan yapay zekâ, günlük hayata girdi. Akıllı telefon, bilgisayar ve tablet gibi cihazlar yapay zekâ ila donatılmaya başlandı. ChatGPT başta olmak üzere farklı uygulamalar günlük hayatın asistanı haline geldi.


2024


Yapay zekâ devrimi sürerken, insansı robot alanında geleceği şekillendirecek yenilikler yaşandı.

#Teknoloji
#Yapay zeka
#Akıncı

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