Uydu haritalarından sansürlenmişti: Okyanusun ortasında sır gibi saklanan 'Yasaklı gizli geçit' ilk kez ortaya çıkarıldı

Uydu haritasında keşfedilen gizemli 'kara delik', sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Tamamen karanlık bir boşluk gibi görünen bu bölge, birçok komplo teorisine yol açtı. Ancak gerçek, çok daha şaşırtıcı çıktı. Her ne kadar adanın gerçek kimliği ortaya çıkmış olsa da, internet dünyasında çılgın teoriler tükenmek bilmiyor. Bir Reddit kullanıcısı, "İlk düşüncem buranın sansürlenmiş bir bölge olduğuydu" diyerek hala şüpheli olduğunu belirtti. Bir diğer kullanıcı ise "Bu, LOST dizisindeki kayıp ada olabilir mi?" diyerek ünlü televizyon dizisine gönderme yaptı.

1 /10 Sosyal medya kullanıcılarının, uydu haritalarında okyanusun ortasında devasa bir kara delik keşfedildiğini öne sürmesinin ardından çılgın teoriler üretildi. Ancak gerçek aylar süren tartışmaların ardından, ortaya çıktı.

2 /10 Kara delik değil, ıssız bir ada Söz konusu siyah bölgenin, aslında Pasifik Okyanusu'nda yer alan Vostok Adası olduğu açıklandı. Bu ada, Kiribati Cumhuriyeti'ne ait ıssız bir kara parçasıydı.



3 /10 Peki, ada neden tamamen karanlık görünüyordu? Uzaydan bakıldığında devasa bir boşluk gibi duran bu alanın sırrı, yoğun Pisonia ağaçlarıyla kaplı olmasından kaynaklanıyordu.



4 /10 Pisonia ağaçları her şeyi kararttı

Vostok Adası’nın yüzeyini neredeyse tamamen kaplayan Pisonia ağaçları, o kadar yoğun bir orman oluşturuyordu ki, bu durum uydu haritalarında adayı simsiyah bir boşluk gibi gösterdi.



5 /10 Bir sosyal medya kullanıcısı, "Siyah olarak gördüğünüz şey aslında çok koyu yeşil, çünkü bu ağaçlar çok sık bir arada büyüyor" diyerek tartışmalara açıklık getirdi.

6 /10 Dalgıçlar keşfetti, manzara şoke etti

Kara delik sanılan Vostok Adası’nın gizemi çözülse de, bölgeye olan ilgi azalmadı. National Geographic'in 15 yıl önce yayınladığı bir belgesel, bu adada yapılan efsanevi bir dalışı gözler önüne serdi.



7 /10 Deneyimli dalgıç Enric Sala, adanın mercan resiflerine yaptığı keşif dalışını "Vostok Adası'ndaki bir dalıştan yeni döndük. Hayatımın en iyi dalışını yaptım! Etrafımızda köpekbalıkları, baraküdalar ve sayısız deniz canlısı vardı. İnanılmaz bir deneyimdi." sözleriyle anlattı.



8 /10 Bu açıklamalar, Vostok Adası'nın sadece gizemiyle değil, aynı zamanda el değmemiş doğal güzellikleriyle de dikkat çektiğini gösterdi.

9 /10 Komplo teorileri bitmiyor

Her ne kadar adanın gerçek kimliği ortaya çıkmış olsa da, internet dünyasında çılgın teoriler tükenmek bilmiyor. Bir Reddit kullanıcısı, "İlk düşüncem buranın sansürlenmiş bir bölge olduğuydu" diyerek hala şüpheli olduğunu belirtti. Bir diğer kullanıcı ise "Bu, LOST dizisindeki kayıp ada olabilir mi?" diyerek ünlü televizyon dizisine gönderme yaptı.