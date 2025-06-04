Uzaya yolculuğun başladığı yer: Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü

Dede Korkut'un "dünyanın göbek bağı" olarak tanımladığı Sırderya (Seyhun) Nehri'nin sağ kıyısındaki bu geniş bozkır Ekvator'a yakın olması nedeniyle gezegenin dönüş hızının saniyede 316 metreye kadar ulaştığı bir bölge olarak biliniyordu. Dolayısıyla bu durum roketlerin kalkışını da kolaylaştırdı.





Sovyet yönetimi, 1961'de, gerçek yerini Batı'dan gizlemek için üsse, bölgeden 320 kilometre uzaktaki Baykonur kasabasının adını verdi. Üs, dünyada Kazakça "bay" (zengin) ve "konur" (kahverengi) kelimelerinden oluşan Baykonur ismiyle tanındı.

Yaklaşık 6 bin 717 kilometrekare alanı kapsayan Baykonur Uzay Üssü, 2 havalimanı, 13 montaj ve test binası, fırlatma rampaları, kontrol kuleleri, 1500 kilometre uzunlukta bir füze deneme alanının yanı sıra 470 kilometre demir yolu hattı, 2 bin 784 kilometre iletişim hattından oluşuyor.