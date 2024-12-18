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Uzay'da yeni keşif: Bilim adamları 'Alışılmadık bir durum' diyerek duyurdu

Uzay'da yeni keşif: Bilim adamları 'Alışılmadık bir durum' diyerek duyurdu

10:4818/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bilim adamları uzayda ilginç bir keşfe imza attı. Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliğin etrafında birbirine son derece yakın iki yıldız tespit edildi. Yaklaşık 2,7 milyon yaşında olan yıldızlar, sıra dışı bir yörüngede hareket ediyor.

Bilim adamları, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliğin çevresinde birbirine çok yakın iki yıldız tespit etti.

Samanyolu'nun ortasında bulunan ve "Sagittarius A" olarak adlandırılan süper kütleli kara deliğin etrafında iki yıldız saptayan bilim insanları, yıldızların kara deliğe yakınlığı nedeniyle şaşırdıklarını bildirdi.

"Alışılmadık bir durum"

Bilim adamları, Sagittarius A'ya bu kadar yakın olan yıldızların, süper kütleli kara deliğin yoğun çekim alanına rağmen varlıklarını sürdürebilmiş olmalarını "alışılmadık bir durum" olarak değerlendirdi.

Yıldızların yaklaşık 2,7 milyon yaşında olduğunu belirten bilim insanları, birbirlerinin yörüngesinde dönen bu iki yıldızın kendi aralarındaki mesafeye de dikkati çekti.

Araştırmacılar, yıldızların birbirine daha uzak olmaları halinde kara deliğin çekim gücü nedeniyle parçalanmış, daha yakın olmaları durumunda ise tek bir yıldız olarak birleşmiş olabileceklerini ifade etti.

Almanya'daki Köln Üniversitesi'nden araştırmacı Florian Peissker, henüz zamanı bilinmese de iki yıldızın eninde sonunda birleşebileceğini ifade etti.

Araştırmanın makalesi "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

#Samanyolu
#uzay
#kara delik

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