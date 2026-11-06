Sultangazi’de inşaat alanında toprak kayması meydana geldi: Sitenin bahçesi çöktü

"Yetkililer gelsin, zemini inceleyip güvenli olup olmadığını söylesin"

Yetkililerden inceleme yapılmasını isteyen Ergin, "Biz kentsel dönüşüm olmasını istiyoruz. En azından yapı denetiminden gelsinler, bu zemini etüt etsinler. Bize ’Sizde bir şey yok, yapınız risksiz’ desinler, biz de rahat edelim. Başka hiçbir şey istemiyoruz. İnşaat işçileri ve mühendisler olmasa burayı muhtemelen kapattıramazdık, kendi imkanlarımızla yapacaktık. Güvenliğimiz yok. Ağaçlar kesildi, parke taşları ezildi. Sitenin içi berbat durumda" şeklinde konuştu.

Öte yandan, inşaat alanı ile site bahçesinde meydana gelen toprak kayması, zemindeki derin yarıklar ve basketbol sahasının altının boşaldığı bölümler kamerayla ve dronla havadan görüntülendi.