Sultangazi’de inşaat alanında toprak kayması meydana geldi: Sitenin bahçesi çöktü

Ege'de bir haftada 7 deprem: Osman Bektaş iki ili uyardı
Türkiye'nin farklı bölgelerinde sismik hareketlilik devam ederken, Ege Denizi'nde son bir haftada kaydedilen 7 deprem yeniden dikkatleri bölgeye çevirdi. Bir hafta içerisinde meydana gelen 7 depremin büyüklüğü 3,5 ile 4,7 arasında değişti. Sarsıntıların ardından değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise deprem hareketliliğinin yalnızca Ege Denizi ile sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğine işaret etti.
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