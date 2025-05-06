Rockstar Games tarafından 5 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan GTA 6'nın ilk fragmanı ardından bugün 2. fragmanı da oyunseverlerle paylaştı. Rockstar Games'in resmi Youtube hesabından yayınlanan GTA 6'nın 2. fragmanı dakikalar içerisinde binlerce izlenmeye ulaştı. İşte merakla beklenen GTA 6 2. fragmanı.





GTA 6 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI (GTA 6) için merakla beklenen ikinci fragmanı 6 Mayıs 2025 tarihinde sürpriz bir şekilde yayınladı. Fragman, oyunun baş karakterleri Jason Duval ve Lucía Caminos'u tanıtarak, modern Vice City'de geçen suç dolu hikâyelerine dair ipuçları veriyor. Lucía, GTA serisinde oynanabilir ilk kadın baş karakter olarak dikkat çekiyor .

Fragmanda, Leonida eyaletindeki çeşitli bölgeler, yüksek tempolu kovalamacalar, silahlı çatışmalar ve lüks araçlar gibi unsurlar yer alıyor. Ayrıca, The Pointer Sisters'ın "Hot Together" şarkısı eşliğinde, Jason'ın Lucía'yı hapishaneden almasıyla başlayan ve birlikte işledikleri suçları gösteren sahneler bulunuyor.





İkinci fragman, yayınlandıktan kısa süre içinde büyük ilgi gördü ve YouTube'da milyonlarca izlenme sayısına ulaştı. Fragmanın sinematik kalitesi ve detaylı görselleri, oyunseverler tarafından olumlu karşılandı.





GTA 6'nın ikinci fragmanını Rockstar Games'in resmi YouTube kanalından izleyebilirsiniz:





GTA 6 2. fragmanı yayınlandı

Yeni fragman, GTA 6'nın heyecan verici dünyasına dair daha fazla bilgi sunarak, oyunseverlerin beklentisini artırıyor.





GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto (GTA) 6 için resmi erteleme kararı geldi. Rockstar Games, merakla beklenen GTA serisinin yeni oyununun çıkış tarihini 2025 sonbaharından 26 Mayıs 2026 tarihine ertelediğini duyurdu.

GTA 6'nın çıkış tarihi, daha önce 2025 sonbaharı olarak planlanmışken, 26 Mayıs 2026'ya ertelendi. Oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında piyasaya sürülecek; PC sürümü için henüz resmi bir açıklama yapılmadı





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