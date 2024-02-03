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10 kurşun olsa 10’unu da sıkardım!

Bindiği taksinin şoförü Oğuz Erge’yi 3 kurşunla vurup öldüren katil Delil Aysal, cinayeti ani bir kararla işlediğini savundu: Birden vurmaya karar verdim. Silahta bulunan 3 mermiyi de sıktım. 10 mermi olsa 10’unu da sıkardım

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:00 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:15 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Delil Aysal.
Delil Aysal.

İzmir’deki taksici cinayeti kamuoyunda infiale neden oldu. 2 çocuk babası taksici Oğuz Erge’yi silahla vurup öldüren 19 yaşındaki Delil Aysal, seri şekilde düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı. Araç içindeki kameranın saniye saniye kaydettiği kan donduran cinayetten sonra İzmir polisi katili yakalamak için harekete geçti. Başta görüntüler olmak üzere eldeki veriler toplandı. Uzman bir ekip bölgedeki 70 güvenlik kamerasına ait 110 saatlik kaydı inceledi. Kıyafet, eldiven ve maske üzerinde değerlendirme yapıldı. Bu bilgiler arama yapan ekiplere aktarıldı. Polis ikinci bir eylemin ya da saldırının olma ihtimali üzerine çok hızlı hareket etti. Başka bir ekip ise görgü tanıkları ve saldırganı tanıdığını söyleyen insanlarla konuştu. İzmir Cinayet ve Gasp Bürosu ekiplerinden oluşan 100 polisin görev aldığı operasyonda şüphelinin adresi bulundu. Ekipler, özel harekat polislerini beklemeden eve baskın düzenledi. Bitlis nüfusuna kayıtlı Delil Aysal, burada kıskıvrak yakalandı.

PKK SEMPATİZANI

Katil sorgusunda cinayeti ani bir kararla işlediğini iddia etti. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Aysal, ifade vermeyeceğini belirtmesi üzerine savcının talimatıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Aysal, “Birkaç taksiye binmek istedim, ancak durmadılar. El kaldırdığım taksicilerden biri de buydu. Durdu, beni aldı, konuşmaya başladık. Bana iyilik üzerine birkaç konu anlatıyordu. Birden vurmaya karar verdim. Silahta bulunan

3 mermiyi de sıktım. 10 mermi olsa 10’unu da sıkardım. Gasp ya da başka bir amacım yoktu. Ani bir kararla vurdum” dedi. PKK sempatizanı olduğu belirtilen Aysal’ın, daha önce birkaç kez intihara teşebbüs ettiği, ailesinin kendisi hakkında 9 kez kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi. Babası ve iki kardeşiyle yaşayan Aysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğuz Erge

Depremzedelerden para almadı

Yakınları, Erge’nin kimseye zararı olmayan, iyi niyetli bir insan olduğunu anlattı. Taksici Oğuz Erge’nin, 6 Şubat depreminden sonra bölgeden İzmir’e gelen depremzedeleri ücretsiz taşıdığı ortaya çıktı. Bu bilgi duyanları duygulandırdı.

TAKSICILERDEN KONVOYLU UĞURLAMA

Hastanede can veren Oğuz Erge'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 250 taksi şoförü, Erge'nin taşındığı cenaze aracına eşlik etti. Korna basarak vahşi cinayete tepki gösteren taksi şoförleri, cenaze aracını İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kadar takip etti. Erge'nin naaşı dün de otopsiden sonra yakınlarına teslim edildi. Cenaze, yine çok sayıda taksiden oluşan konvoyla Erge'nin evinin önüne getirildi. Taksicinin cenazesi, helallik alınmasının ardından yine meslektaşlarının oluşturduğu konvoyla defnedilmek üzere memleketi Aydın Söke’ye uğurlandı.

KIZINI ARADI: BABAN ÖLÜYOR

Katil Delil Aysal’ın, olaydan sonra taksici Oğuz Erge’nin kızını aradığı öğrenildi. Erge’nin komşusu Aslan Kocalar, şunları söyledi: “Vuran kişi telefonu alıyor ve kızını arıyor. En son aradığı kişi kızıymış. Demiş ki

'Baban kan kaybından ölecek. Ambulansı ara.' Sonra arabada ne varsa alıp, yüzüne bir kez vurup, 'Herkese güvenme' diyor.”


Sağlık Bakanı Koca acı haberi duyurdu: İzmir'de 'üşümesin' diye aldığı yolcu tarafından silahlı saldırıyan uğraya taksici hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca acı haberi duyurdu: İzmir'de 'üşümesin' diye aldığı yolcu tarafından silahlı saldırıyan uğraya taksici hayatını kaybetti

İzmir Gaziemir'de kan donduran bir vahşet yaşandı. Taksi sürücüsü, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından silahla vuruldu. Araç içi kamerasının saniye saniye çektiği olayda taksi şoförü saldırıya uğramadan önce "İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi" derken saldırganın ise "Hastayım ondan takıyorum abi" şeklinde yanıt verdiği kayıtlara geçti. Daha sonrasında cani saldırganın yaralı şoföre tokat atarak "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat verdiği ortaya çıktı. Saldırgan suç aleti ile yakalanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taksicinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


#Oğuz Erge
#Delil Aysal
#Saldırı
#Katliam
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