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16 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu! Eş zamanlı düğmeye basıldı: 63 şüpheli gözaltında

11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-34' operasyonlarında 47 şüpheli yakalanırken, beş ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERGÖZ-33' operasyonlarında ise 16 şüpheli yakalandı.

Kenan Biter
08:06 - 24/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:07 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sibergöz operasyonlarına ilişkin görüntüler
Sibergöz operasyonlarına ilişkin görüntüler

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa'da nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şahıslara yönelik “Sibergöz-34” operasyonları düzenlendi.


Şüpheli şahısların Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan “Konteyner, Elektrikli Araba vb.” ilanı verdikleri, iletişime geçtikleri vatandaşlardan “ürün bedeli” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.


Operasyonlarda 47 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.


JANDARMADAN BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON


Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin, İstanbul, Hakkari, Tekirdağ ve Niğde İl Jandarma Komutanlığınca 5 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği suçlarını işleyen şahıslara yönelik “Sibergöz-33” operasyonları düzenlendi.


Operasyonlar sonucu, Mersin'de çevrimiçi yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak vatandaşları mağdur edip haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da çocukların müstehcen görüntülerini internet siteleri üzerinden indirdiği, depoladığı ve farklı internet sitelerinde yayınlamaya çalıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.



Hakkari'de çevrimiçi yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da internet üzerinden çocuklar dahil herkesin görebileceği şekilde müstehcen görüntüler paylaştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.


Niğde'de ise Instagram ve Facebook üzerinden sayfalara yorum yapan şahıslarla mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla müstehcen görüntülerinin kayıtlarını kullanıp, para toplayarak 2 milyon Türk Lirası haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.



Operasyonlar sonucunda; şüphelilerinin banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 18 Milyon 500 bin Türk Lirası para hareketliliği olduğu tespit edildi ve 18 adet cep telefonu, 13 adet bilgisayar, çok sayıda sim kart, taşınabilir bellek, CD, kamera ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

#Yasa Dışı Bahis Bahis
#Nitelikli dolandırıcılık
#Çocuk Müstehcenliği
#Sibergöz operasyonu
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