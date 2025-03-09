1974-Ayşe Tatile Çıktı filmi sete iniyor

Senaryosunu Murat Akkuş’un kaleme aldığı 1974-Ayşe Tatile Çıktı" filmi, güçlü hikayesi ve çarpıcı atmosferiyle sinemaseverlerle buluşacak. Film, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında yaşanan dramatik olayların gölgesinde geçiyor. Savaşın tam ortasında sıkışıp kalan cesur gazeteci Nehir, esir düşen savaş muhabiri sevgilisi Fırat’ı kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Ancak bu yalnızca bir kaçış hikâyesi değil; savaşın ortasında hayatta kalmaya çalışan masumları kurtarmak için verilen bir mücadeleye dönüşüyor. İzleyiciyi aksiyon, dram ve gerilim dolu sahnelerle soluksuz bir serüvene sürükleyecek olan film, savaşın yıkıcılığını ve insan ruhunun sınandığı anları en çarpıcı şekilde izleyicinin beğenisine sunacak. Dönemin atmosferini en gerçekçi şekilde yansıtabilmek adına, çekimler Kıbrıs’ta yapılacak. Yönetmen koltuğundaki isim ve oyuncu kadrosu ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Yeni Şafak’a konuşan filmin yapımcısı Esat Deniz Abdaloğlu, “Bu filmi yapmamızın tek amacı memleket meselesi. Kıbrıs’ta 1974’ten bu yana devam eden bir mücadele var. İstedik ki, insanlar Kıbrıs derdimizi, Kıbrıs’ı ve orada yaşananları bilsin. Türkiye’nin Kıbrıs davası özelinde perde arkasında verdiği çok büyük emekler var. Bunun da tarihe not düşülmesini arzu ettik. Dertlendiğimiz Kıbrıs’ı herkesin bilmesi için bu filmi çekmeye karar verdik Yolculuğumuz böyle başladı” dedi. Abdaloğlu, “Bir savaş muhabirinin gözünden Kıbrıs’ta olan biten tüm hikayeleri, esir kamplarını, insanların verdiği mücadeleleri, kadınların yaşadıklarını anlatıyoruz. Filmde aslında ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ kısmına da vurgu yapıyoruz. O gün vardı, bugün de var diyoruz” şeklinde konuştu. Abdaloğlu, tüm planlamalara uygun gidilirse filmin Ekim 2025’te vizyonda olacağını ifade etti.