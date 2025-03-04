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Piyasa dizisi İmamın Manken Kızı’ndan çalıntı mı?

Piyasa dizisi İmamın Manken Kızı’ndan çalıntı mı?

04:004/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Meryem Beyza Er
Meryem Beyza Er

“Rüzgargülü” ve “Zevcat” filmlerinin yönetmeni Meryem Beyza Er, Pastel Film imzalı Piyasa dizisine intihal davası açtı.

Meryem Beyza Er, dizinin senaryosunun, Emine Şenlikoğlu’nun İmamın Manken Kızı adlı romanından uyarladığı ve senarist Mert Selek’e sunduğu projeyle büyük benzerlik taşıdığını iddia etti. Hazırlık aşamasında olduğu projesiyle Piyasa dizisi arasında çarpıcı benzerlikler fark ettiğini belirten Er, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı.

10 TEMEL BENZERLİK

İmamın Manken Kızı ile Piyasa dizisi arasında 10 temel benzerlik tespit ettiğini söyleyen Meryem Beyza Er, ana temadan karakter dinamiklerine kadar birçok unsurun örtüştüğünü ifade etti. Her iki yapımda da muhafazakâr bir genç kızın şöhret dünyasına istemeden adım atması, şöhrete itilme biçimleri, hidayet teması ve ilk bölümdeki çarpıcı sahnelerin birebir benzemesi dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. En büyük fark ise Piyasa dizisinde imam karakteri yok ve ana karakter manken yerine oyuncu olarak kurgulanmış.



#Piyasa
#Dizi
#Meryem Beyza Er

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