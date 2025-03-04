Piyasa dizisi İmamın Manken Kızı’ndan çalıntı mı?

İmamın Manken Kızı ile Piyasa dizisi arasında 10 temel benzerlik tespit ettiğini söyleyen Meryem Beyza Er, ana temadan karakter dinamiklerine kadar birçok unsurun örtüştüğünü ifade etti. Her iki yapımda da muhafazakâr bir genç kızın şöhret dünyasına istemeden adım atması, şöhrete itilme biçimleri, hidayet teması ve ilk bölümdeki çarpıcı sahnelerin birebir benzemesi dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. En büyük fark ise Piyasa dizisinde imam karakteri yok ve ana karakter manken yerine oyuncu olarak kurgulanmış.