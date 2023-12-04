2019 formülü olmaz

İYİ Parti’nin kazanacağı büyükşehirler olması durumunda ittifakın değerlendirmeye alınması üzerinde duruluyor. GİK’in iş birliğine yeşil ışık yakması durumunda CHP ile yol haritasının müzakere edilebileceği, buna göre ise İYİ Parti’nin nihai kararının somutlaşabileceği üzerinde duruluyor. Üyeler arasında “Bu aşamada evet ya da hayır demek çok doğru olmaz önümüzü görmeliyiz” değerlendirmeleri yapılıyor. Bu çerçevede uzun sürmesi beklenen GİK’in iş birliğinden yana ve olmayanlar olmak üzere ikiye bölündüğü belirtiliyor. GİK’de kayıp para iddiaları ve sonrasında yaşanan istifaların da ele alınması bekleniyor.

5 ilçede ortaklık mümkün

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen hafta gerçekleşen görüşmesinden sonra CHP'de, İYİ Parti'nin iş birliğine ‘Evet’ diyeceğini düşünenlerin sayısı artmaya başladı. CHP kulislerinde, Ankara ve İstanbul için İYİ Parti'den olumlu dönüş olacağı beklentisi hakim. Kurmaylar, İYİ Parti'den gelecek yanıtı beklemeksizin Ankara ve İstanbul'daki ilçe adaylıklarını tanzim etmeye de başladı.

TEK BAŞINA VARLIK GÖSTEREMEZ

CHP kaynakları, Ankara ve İstanbul özelinde, İYİ Parti'nin süreci değiştirecek güçten yoksun olduğunu bildirdi. CHP kurmayları, analizlerini İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da oy oranı çerçevesinde oluşturmaya başladı. CHP yönetiminden üst düzey bir CHP'li , İstanbul'da HEDEP'in İYİ Parti'den daha çok oy aldığına işaret ederek, “İYİ Parti'nin makul olandan yana tavır alacağını düşünüyorum” dedi.

İYİ PARTİ'YE HANGİ İLÇELER VERİLİR?

Üst düzey başka bir isim de, iş birliğinin zorunlu olduğunu vurgulayarak “Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti'nin tek başına varlık gösterebileceği pek bir alan yok. Sincan, Etimesgut, Altındağ, Keçiören gibi ilçelerde İYİ Parti aday çıkarabilir. İstanbul'da Silivri'de aday çıkarması mümkündür. Buradaki adayları, CHP olarak biz de destekleriz. Tabii yapılacak anketlere bakarız, belki yeni ilçeler de buraya dahil olur. Önceliğimiz iş birliğinin sağlanması” değerlendirmesinde bulundu.











