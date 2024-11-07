2028 için iki formül

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi önerisi Ankara kulislerinin ilk gündem maddesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasını gündeme getiren MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin “Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhur-başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?” sözlerinin yankısı devam ediyor.





ERKEN SEÇİM İÇİN 38 İSİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028 yılında aday olması için iki formül bulunuyor. İlk seçenek TBMM'nin erken seçim kararı alması. Anayasa’nın 116'ncı maddesinde “TBMM, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır” ifadeleri yer alıyor. Meclis'in erken seçim kararı alması için 360 milletvekilinin onayı gerekli. Cumhur İttifakı'na destek veren AK Parti, MHP, HÜDA-PAR ve DSP'nin TBMM'deki toplam sandalye sayısı 322. Meclis'in erken seçim kararı alması için Cumhur İttifakı'nın 38 milletvekilini daha ikna etmesi gerekiyor.





101. MADDEDE DEĞİŞİKLİK

2028'de Erdoğan'ın yeniden aday seçilebilmesi için ikinci seçenek ise Anayasa değişikliği. Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 101'inci maddede, “Cumhur-başkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” ifadeleri yer alıyor. Anayasa değişikliği ile bu maddenin tamamen çıkarılması da gündeme gelebilir. Anayasa değişikliği için Meclis'te 360 milletvekilinin desteği aranacak ya da referan-duma gidilecek.





Erken seçim gündemde değil

Anayasa’ya göre Meclis'in erken seçim kararı alması halinde 3 ay içerisinde seçime gidilmesi gerekiyor. AK Parti ve MHP kaynakları şu an için erken seçimin gündemde olmadığını belirtiyor. 2028'e doğru yaklaşırken şartlar ve duruma göre seçimin öne çekilmesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. CHP ise 31 Mart seçimlerinin ardından erken seçim çağrısı yapmış, Genel Başkan Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimi için mevcut koşullarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağını ama aday olmak istemesi halinde kendilerine geleceği son tarihin Kasım 2025 olacağını söylemişti.











