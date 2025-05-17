27 tarihi mekan daha ışıldayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçen yıl başlattığı “gece müzeciliği” uygulaması bu yıl genişletilerek 27 müze ve ören yerinde hayata geçirilecek. 1 Haziran’da başlayacak uygulama ile müzeler akşamın ilerleyen saatlerine kadar ziyarete açık olacak.

Gece müzeciliğinde en çok ilgi çeken ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, bu yıl da kapılarını çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri akşam saat 23.00'e kadar açık tutacak.





NEMRUT’A GECE ZİYARETİ

Adıyaman’daki Nemrut Örenyeri, anıtsal heykelleriyle 04.00-09.00 saatlerinde sabah ziyaretçilerini ağırlayacak. Batı ve Doğu kültürlerini buluşturan bu tarihi alan da gece ışıklandırılacak.





GÜNDÜZ DENİZ AKŞAM MÜZE

Antalya’da Aspendos, Patara ve Side Örenyerleri saat 22.00’ye kadar açık olacak. Antalya Müzesi, Alanya Müzesi ve Nekropol Müzesi de gece ziyaretçilerini ağırlayacak. Didim Apollon Tapınağı (21.00), Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi (22.00) ve Denizli Hierapolis Örenyeri (23.00) ziyaretçilere akşam saatlerinde açık olacak. 2023'te Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak açılan tarihi Alsancak Tekel Fabrikası, gece müzeciliğinde saat 21.00’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.





ANKARA VE İSTANBUL'DA GECE MÜZE KEYFİ

Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi saat 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek. İstanbul’da Galata Kulesi 23.00’e, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi saat 22.00’ye kadar açık olacak.





YER ALTI ŞEHİRLERİ GEZİLEBİLECEK

Kapadokya’daki Zelve-Paşabağlar Örenyeri, Derinkuyu, Kaymaklı ve Özkonak Yeraltı Şehirleri saat 21.00’e kadar gezilebilecek. Karadeniz’de Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi saat 22.00’ye kadar açık olacak. Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi, Roma dönemi eserleri ve ünlü mozaikleriyle saat 21.00’e kadar açık olacak. Türkiye’nin en büyük müzesi olan Şanlıurfa Müzesi ile Haleplibahçe Mozaik Müzesi de akşam 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek. Erzurum Müzesi de akşam saat 21.00’e kadar açık kalacak.



