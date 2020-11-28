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Gündem Meteorolojiden iki il için kar ve yağmur uyarısı
DİYARBAKIR

28 Kasım hava durumu raporunda kar ve yağmur uyarısı: İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Hakkari hava durumu

Meteoroloji'den iki il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda vatandaş hafta sonunda havanın durumunun nasıl olacağını araştırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre

, yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 11
İstanbul: Az bulutlu 17
İzmir: Az bulutlu 18
Adana: Parçalı bulutlu 22
Bursa: Az bulutlu 14
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 22
Samsun: Az bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6
Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 14

Havalar soğuyunca fiyatı uçuşa geçti: Kilosu 250 TL!
FOTOĞRAF 10
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Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan bitki çayları, kasım ayıyla birlikte ilgi görmeye başladı.
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Adaçayı, kekik, papatya, kuşburnu gibi bitkilere talep artarken, ıhlamurun fiyatındaki yükseliş dikkat çekti.
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Şifalı bitkilerden adaçayının kilosu 25 TL'ye satılırken, ıhlamurun kilo fiyatı 150 TL'ye çıktı.
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Ihlamurun sadece çiçeklerinden oluşan karışımın fiyatı ise 250 TL'yi buldu.
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Vatandaşlar, fiyattaki bu yükseliş nedeniyle ıhlamuru gram hesabından almaya başladı.
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Aktarlar ise rahatlatıcı ve nefes açıcı, gribe karşı birebir olan bu şifalı bitkinin fiyatındaki yükselişin her sene yaşandığını fakat bu sene ıhlamurda mahsulün az olması nedeniyle daha fazla artış olduğunu söyledi.
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Ihlamur bitkisinin haziran ve temmuz ayında toplandığını, fakat o aylarda talebin çok az olduğunu söyleyen ziraat mühendisi ve aktar Mete Eltepe, Toplandığı aylarda kilo fiyatı 60-70 TL iken, 4 ay sonrasında fiyatları bir anda yükseliyor. Üretici çuvalda bekletiyor ve kasım ayında satışı ancak başlıyor. Soğuklar geldiğinde, sıcaklıklar düştüğünde ilk başvurulan bitki ıhlamur oluyor. Ihlamurun sadece çiçeği de satılıyor. Çiçek az olduğu için maliyet daha da yükseliyor. 250-300 TL'ye kadar çıkıyor. Fiyatı yükseldiği için, ıhlamuru gram bazında, 30-40-50 gramlık paketlerde satıyoruz. Bizim tavsiyemiz hem yaprağın hem çiçeğin birlikte tüketilmesi. Ihlamura talep şubat ayına kadar devam eder. Önümüzdeki ay fiyat artışı bekliyoruz dedi.
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Ihlamurun pandemi döneminde en öne çıkan bitkilerden biri olduğunu anlatan Eltepe, Ihlamur bilinen en iyi kış çaylarından biridir. Toplandıktan sonra yaklaşık 10-15 gün kurutulur. Yapraklarının yemyeşil kalması için gölgede kurutulması gerekir. Kahverengi ve solmuş renkte ise, ıhlamurun solduğunu ve eskidiğini anlarız. Yaprağı yeşil ve çiçeği taze gözükmeli. Gölgede kurutulduğunda içindeki antioksidanı ve faydalı mineralleri de saklamış oluyor. Özellikle boğazı yumuşatması, öksürük, grip, nezle gibi problemlere iyi gelmesi nedeniyle tercih edilir. Aynı zamanda sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi var. Orman ağacı olan ıhlamurun yaprakları ve çiçeklerinden oluşan güzel bir çaydır. Gece yatmadan önce içilmesi öneriliyor. Kaynamış suya ıhlamuru bırakın, sadece 4 dakika demlensin, daha sonra süzüp için. Bu şekilde faydasını görebileceğiniz bir ürün diye konuştu.
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Havalar soğuyunca fiyatı uçuşa geçti: Kilosu 250 TL!
Kış aylarının gelmesiyle birlikte, şifalı bitkilerden yapılan çaylara ilgi arttı. Birçok bitkinin satışlarında artış yaşanırken, bu bitkiler arasında ıhlamurun kilo fiyatı dikkat çekti. Rahatlatıcı ve nefes açıcı etkisi olan ıhlamurun yapraklı halinin kilo fiyatı 150 TL olurken, sadece çiçeklerinin kilo fiyatı 250 TL'ye çıktı.


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