28 Kasım hava durumu raporunda kar ve yağmur uyarısı: İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Hakkari hava durumu
Meteoroloji'den iki il için kar ve yağmur uyarısı
Çok sayıda vatandaş hafta sonunda havanın durumunun nasıl olacağını araştırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre
, yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 11 İstanbul: Az bulutlu 17 İzmir: Az bulutlu 18 Adana: Parçalı bulutlu 22 Bursa: Az bulutlu 14 Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 22 Samsun: Az bulutlu 18 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6 Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 14