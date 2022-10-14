Gündem 41inci maddede kadın erkek vurgusu
ANKARA

41’inci maddede kadın erkek vurgusu

Başörtüsüne anayasal güvence için 10’uncu ve 24’üncü maddelerde değişiklik yapılacak. “Ailenin korunması” başlıklı 41’inci maddedeki düzenleme de netleşti. “Eşler” kavramı “aile birlikleri” olarak değiştirilecek. Açık ve net şekilde “evlilik” tanımı yapılacak maddeye “Evlilik, kadın ve erkeğin irade beyanıyla beraber kurdukları toplumsal yapıdır” ifadesi eklenecek.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
41’inci maddede kadın erkek vurgusu
Anayasada evliliğin tanımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı, başörtüsüne anayasal güvence içeren Anayasa değişikliği teklifinde son aşamaya geldi. Bu kapsamda hazırlanan çalışma, hafta başı toplanan kabinede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmuştu. Erdoğan bazı kadın anayasa hukukçuları ve sivil toplum kuruluşlarının tespit ve önerilerini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a iletti. Erdoğan, bu taleplerin değerlendirilerek aile ile ilgili düzenlemenin de çalışmaya eklenmesini istedi.

2008’DEKİ AYM KARARI KONUŞULDU

Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10’uncu maddesi ile “din ve vicdan hürriyetini” düzenleyen 24’üncü maddesinde değişiklik yapılması planlanıyor. Toplantılarda Anayasa Mahkemesi’nin 2008 yılında başörtüsüyle ilgili verdiği kararın gündeme geldiği, 10’uncu maddenin bu karara göre düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Bazı hukukçu kurmaylar, söz konusu kararın “zorlayıcı” bir yorum olduğunu dile getirdi. Son olarak 10’uncu madde ile bir çatı oluşturulup 24’üncü maddeye atıfta bulunulması kararlaştırıldı.

“EŞLER” YERİNE “AİLE BİRLİKLERİ”

Çalışmada aile ile ilgili kısım dikkat çekti. “Ailenin korunması” başlıklı 41’inci maddede “eşler” kavramı yerine “aile birlikleri” denilerek, “Evlilik, kadın ve erkeğin irade beyanıyla beraber kurdukları toplumsal yapıdır” ifadesinin eklenmesi kararlaştırıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çalışmayı bugün Erdoğan’a sunacak. Onayın ardından önümüzdeki hafta AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye getirilecek. Hazırlanan çalışmanın TBMM’de grubu bulunan diğer partilere de gönderilmesi bekleniyor.

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