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5 maddeyle kalıcı çözüm

Başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliği için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grubuna teklifi bir an önce TBMM’ye getirmeleri talimatını verdiği öğrenildi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
5 maddeyle kalıcı çözüm
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Başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliği için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grubuna teklifi bir an önce TBMM’ye getirmeleri talimatını verdiği öğrenildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan heyet, ikinci toplantısını pazar günü yapacak. Anayasa’da “kanun önünde eşitliği düzenleyen” 10’uncu ve “aileyi” tarif eden 41’inci maddede yapılacak değişikliklerin dışında 42, 49 ve 70’inci maddelerde de değişiklik öngörülüyor. Söz konusu maddelerin yeniden düzenlenmesi ya da maddelere fıkralar eklenmesi planlanıyor. Bu maddeler eğitim, kamu hizmeti gibi her vatandaşı ilgilendiren konular.

Anayasa’nın 42’nci maddesinde “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” ifadeleri ile öğrenim haklarının kapsamı belirleniyor. 49’uncu maddede çalışmanın herkesin hakkı olduğu, devletin çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri aldığı vurgulanıyor. 70’inci maddede ise “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez” ifadeleri yer alıyor.

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