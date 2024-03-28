53 ilde polis ve jandarmadan eş zamanlı dev operasyon: Bir tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi! 434 zehir taciri yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince;
5️⃣6️⃣5️⃣ ekip, 1️⃣.6️⃣0️⃣2️⃣ personel ve 2️⃣8️⃣ narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, Şırnak, Tekirdağ, Malatya, Isparta, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Kırşehir, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Van, İstanbul, Aksaray, Aydın, Batman, Muğla, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Amasya, Hatay, Kütahya, Rize ve Zonguldak'ta "NARKOÇELİK-9” operasyonları düzenlendi.
❌İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌65 kg skunk,
📌131 kg metamfetamin,
📌199 bin 370 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔7️⃣ Sokak Satıcı yakalandı.
❌Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌176 kg skunk,
📌62 kg bonzai,
📌2.5 kg esrar ele geçirildi.
🚔1️⃣4️⃣ Sokak Satıcı yakalandı.
❌İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌26 kg esrar ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌18 kg metamfetamin ele geçirildi.
🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌5 kg metamfetamin ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌80 bin 640 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌20 bin 720 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔4️⃣ Sokak Satıcı yakalandı.
❌Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌18 bin 998 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌11 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌22 kg 150 gr metamfetamin,
📌10 kg eroin,
📌1 kg kubar esrar,
📌Muhtelif miktarda eroin, sentetik hap ve kök kenevir ele geçirildi.
🚔6️⃣5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
❌İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌 5 kg kokain,
📌 7 kg skunk ele geçirildi.
🚔3️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
❌Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;
📌103 kg metamfetamin,
📌34 kg eroin,
📌24 kg morfin,
📌13 kg afyon sakızı ele geçirildi.
❌Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;
📌231 kg esrar ele geçirildi.
❌Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌1 kg metamfetamin,
📌1 kg bonzai,
📌2 kg esrar ele geçirildi.
🚔1️⃣9️⃣ Sokak Satıcı yakalandı.
❌Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;
📌64 kg esrar ele geçirildi.
❌Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌10 kg skunk ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;
📌53.900 adet sentetik ecza ele geçirildi.
❌Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌3204 adet sentetik ecza ele geçirildi.
🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌6 kg esrar,
📌1 kg bonzai,
📌558 adet sentetik ecza ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
🚔1️⃣4️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
❌Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌1 kg bonzai ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.