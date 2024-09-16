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6 araç birbirine girdi: 2 ölü 5 yaralı

İsanbul Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Mehmet Güney
04:00 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:15 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Kazayla ilgili tutanak tutmak için 3 sürücü araçlarından indi. Bu sırada kazayı fark etmeyen pikap, 3 araca ve tutanak tutmak için araçlarından inen sürücülere çarptı. Arkadan gelen 2 araç ise öndeki araçlara çarpmamak için fren yaptığı sırada kazaya karıştı.

AKŞAM VARDİYASINDAN ÇIKMIŞ EVİNE GİDİYORDU

Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada kazada hayatını kaybeden Abdullah Ant'ın (40) akşam vardiyasından çıkıp evine gittiği öğrenildi. Ağır yaralanan N.G. hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralılardan H.G'nin de durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü ihmali kazaya davetiye çıkarıyor

Trafik kazalarında sürücü kusuru en önemli faktör olarak öne çıkarken sürücülerin araç hızını, yol hava ve trafiğin şartlarına uydurmaması kazaya neden oluyor. Kazalarda bu durum yüzde 37 ile ilk sırada yer alıyor. Onu kavşak, geçiş önceliğine uymamak ve şerit ihlali takip ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün trafik kazalarına ilişkin rapor yayınladı. Raporda yer alan bilgilere göre; ölümlü ve yaralanmalı kazalara sebebiyet veren yol kusurlarında en büyük kusur yüzde 48 ile yollardaki çukurlar. Onu yüzde 31 ile yol yüzeyinde gevşek malzeme kullanımı, yüzde 13 ile yollarda yaşanılan çökme oluşturdu. Kazalara sebebiyet veren araç kusurunda ise yüzde 18 ile fren, yüzde 12 ile lastik patlaması yüzde 8 ile far kusuru yer aldı. Kazalarda yaşanılan sürücü kusurlarında ise en büyük etken yüzde 37 ile trafikte hava durumuna uygun seyir halinde olmamak. Bu durumu yüzde 15 ile kavşak geçiş önceliğine uymamak, yüzde 10 ile hatalı şerit ihlali takip etti.. 12 ay içerisinde en çok kazanın yaşandığı ay 6 bin 2 ile temmuz oldu. Haftanın son günü olan pazar günü ise 8 bin 776 ile en çok kazanın yaşandığı gün oldu.



#trafik kazası
#Vefat
#İstanbul
#TEM Otoyolu
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