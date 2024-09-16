6 araç birbirine girdi: 2 ölü 5 yaralı

Trafik kazalarında sürücü kusuru en önemli faktör olarak öne çıkarken sürücülerin araç hızını, yol hava ve trafiğin şartlarına uydurmaması kazaya neden oluyor. Kazalarda bu durum yüzde 37 ile ilk sırada yer alıyor. Onu kavşak, geçiş önceliğine uymamak ve şerit ihlali takip ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün trafik kazalarına ilişkin rapor yayınladı. Raporda yer alan bilgilere göre; ölümlü ve yaralanmalı kazalara sebebiyet veren yol kusurlarında en büyük kusur yüzde 48 ile yollardaki çukurlar. Onu yüzde 31 ile yol yüzeyinde gevşek malzeme kullanımı, yüzde 13 ile yollarda yaşanılan çökme oluşturdu. Kazalara sebebiyet veren araç kusurunda ise yüzde 18 ile fren, yüzde 12 ile lastik patlaması yüzde 8 ile far kusuru yer aldı. Kazalarda yaşanılan sürücü kusurlarında ise en büyük etken yüzde 37 ile trafikte hava durumuna uygun seyir halinde olmamak. Bu durumu yüzde 15 ile kavşak geçiş önceliğine uymamak, yüzde 10 ile hatalı şerit ihlali takip etti.. 12 ay içerisinde en çok kazanın yaşandığı ay 6 bin 2 ile temmuz oldu. Haftanın son günü olan pazar günü ise 8 bin 776 ile en çok kazanın yaşandığı gün oldu.