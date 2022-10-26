6 bin doktor döndü: Randevu sorunu bitiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS’de randevu sorunun azaldığını bildirdi. Bakan Koca, “Her gün iyileştirmeler yapıyoruz bu konuda” dedi. Koca, Beştepe’de yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. MHRS randevuları konusunda “Tamamen istediğimiz noktada olmasa da sorun giderek azaldı” diyen Koca, “Biliyorsunuz kamuya dönen hekimlerimiz oldu. Yaklaşık 6 bine yakın hekim döndü. Sanıyorum onlar da önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili yeni birtakım tedbirleri de hızla alıyoruz” diye konuştu. Koca, Bartın’daki maden kazasında tedavisi devam eden 3 madencinin entübe olduğunu belirterek, “Bugün veya yarın muhtemelen bir yaralımızı daha solunum cihazından ayırabiliriz. Diğer 3 yaralıdan biri zaten servise çıkarılmıştı. Yarın (bugün) muhtemelen bir hastamız daha yoğun bakımdan servise çıkarılabilir. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor” dedi.

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