Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
7 yaşındaki çocuk oyun oynarken saldırıya uğramıştı: Bakanlık harekete geçti

7 yaşındaki çocuk oyun oynarken saldırıya uğramıştı: Bakanlık harekete geçti

11:577/11/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İstanbul Tuzla’da bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki B.E.A., 19 yaşındaki A.K. tarafından saldırıya uğramıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davaya müdahil olacaklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bir otoparkın önünde oyun oynarken saldırıya uğrayan 7 yaşındaki çocuk ve ailesine psikolojik destek sağlayacak, saldırıya ilişkin davaya müdahil olacak.


Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, "gürültü yaptıkları" nedeniyle bir kişinin saldırısına uğramış, saldırgan A.K daha sonra tutuklanmıştı.


'Psikososyal destek sağlanacak'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu görüntülerin ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımızı, ayrıca çocuğumuz ile ailesine psikososyal destek sağlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız"
ifadesi kullanıldı.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Tuzla
#adliye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara müstakil ve müşterek TOKİ arsa teslim tarihi netleşti! Ankara ilk evim arsalar ne zaman verilecek?