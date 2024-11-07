7 yaşındaki çocuk oyun oynarken saldırıya uğramıştı: Bakanlık harekete geçti

İstanbul Tuzla’da bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki B.E.A., 19 yaşındaki A.K. tarafından saldırıya uğramıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davaya müdahil olacaklarını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bir otoparkın önünde oyun oynarken saldırıya uğrayan 7 yaşındaki çocuk ve ailesine psikolojik destek sağlayacak, saldırıya ilişkin davaya müdahil olacak.
Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, "gürültü yaptıkları" nedeniyle bir kişinin saldırısına uğramış, saldırgan A.K daha sonra tutuklanmıştı.