71 ilde Mercek-16 operasyonları: 912 silah ele geçirildi 959 şüpheli hakkında işlem yapıldı

71 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-16' operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu: 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ele geçirildi. 959 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "İlk 6 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve işlem yapılan şüpheliler; İstanbul'da 104 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. 157 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Manisa, Adana, İzmir, Gaziantep, Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun, Bursa, Hatay, Konya, Sakarya, Burdur, Aksaray, Kocaeli, Malatya, Aydın, Çorum, Kahramanmaraş, Batman, Balıkesir, Kayseri, Kars, Niğde, Adıyaman, Afyonkarahisar, Denizli, Karabük, Ordu, Osmaniye, Edirne, Kilis, Siirt, Yozgat, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Mardin, Muğla, Sivas, Trabzon, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Tekirdağ, Zonguldak, Çanakkale, Erzincan, Isparta, Kütahya, Nevşehir, Tokat, Van, Yalova, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Muş, Sinop, Uşak, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Çankırı ve Iğdır'da düzenlenen 'Mercek-16' operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 696 tabanca ele geçirildi" dedi.