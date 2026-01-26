ABD Başkanı açıkça tehdit etti: Kanada ağır bedel öder

Trump, Kanada’nın Çin’den ABD’ye yönlendirilecek ürünler için bir “teslimat limanı” haline gelmesine izin vermeyeceklerini belirterek, böyle bir durumda Kanada’dan ABD’ye gönderilen tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kanada Başbakanı Mark Carney’i "51. Eyalet göndermesiyle" hedef alarak, “Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’den ABD’ye gönderilen ürünler için bir arka kapı yapabileceğini düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir. Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa bunun bedelini ağır öder” ifadelerini kullandı.

Trump, Çin’in Kanada’nın ekonomik ve sosyal yapısını tehdit ettiğini savunarak, “Çin Kanada’yı canlı canlı yer” sözleriyle dikkat çekti. Açıklamalarına devam eden Trump, “Dünyanın en son ihtiyacı olan şey Çin’in Kanada’yı ele geçirmesidir. Bu asla olmayacak” diyerek geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Trump daha önce de Kanada’nın, ABD’nin Grönland’a kurmayı planladığı “Altın Kubbe” savunma sistemine karşı çıkmasını eleştirmiş, buna karşın Ottawa’nın Çin ile yakınlaşmasını sert sözlerle hedef almıştı. Kanada Başbakanı Carney ise Trump’ın söylemlerine karşı çıkarak, tarifelerin ve tedarik zincirlerinin siyasi baskı aracı haline getirildiğini savunmuştu. Carney, Kanada’nın ABD’ye bağımlı olmadığını vurgulayarak ülkesinin egemenliğine dikkat çekmişti. Öte yandan Carney’in ocak ayında Çin’e yaptığı ziyaret ve Pekin yönetimiyle “stratejik ortaklık” mesajları vermesi Washington’da rahatsızlık yarattı. Trump’ın Carney’e daha önce sunduğu Barış Kurulu davetini geri çekmesi, iki ülke arasındaki gerilimin kalıcı hale geldiğinin son göstergesi oldu.