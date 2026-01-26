Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
ABD Başkanı açıkça tehdit etti: Kanada ağır bedel öder

ABD Başkanı açıkça tehdit etti: Kanada ağır bedel öder

04:0026/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Çin ile geliştirdiği ticari ilişkilere sert tepki göstererek Ottawa yönetimini açık şekilde tehdit etti.

Trump, Kanada’nın Çin’den ABD’ye yönlendirilecek ürünler için bir “teslimat limanı” haline gelmesine izin vermeyeceklerini belirterek, böyle bir durumda Kanada’dan ABD’ye gönderilen tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kanada Başbakanı Mark Carney’i "51. Eyalet göndermesiyle" hedef alarak, “Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’den ABD’ye gönderilen ürünler için bir arka kapı yapabileceğini düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir. Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa bunun bedelini ağır öder” ifadelerini kullandı.

ÇİN CANLI CANLI YER

Trump, Çin’in Kanada’nın ekonomik ve sosyal yapısını tehdit ettiğini savunarak, “Çin Kanada’yı canlı canlı yer” sözleriyle dikkat çekti. Açıklamalarına devam eden Trump, “Dünyanın en son ihtiyacı olan şey Çin’in Kanada’yı ele geçirmesidir. Bu asla olmayacak” diyerek geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Trump daha önce de Kanada’nın, ABD’nin Grönland’a kurmayı planladığı “Altın Kubbe” savunma sistemine karşı çıkmasını eleştirmiş, buna karşın Ottawa’nın Çin ile yakınlaşmasını sert sözlerle hedef almıştı. Kanada Başbakanı Carney ise Trump’ın söylemlerine karşı çıkarak, tarifelerin ve tedarik zincirlerinin siyasi baskı aracı haline getirildiğini savunmuştu. Carney, Kanada’nın ABD’ye bağımlı olmadığını vurgulayarak ülkesinin egemenliğine dikkat çekmişti. Öte yandan Carney’in ocak ayında Çin’e yaptığı ziyaret ve Pekin yönetimiyle “stratejik ortaklık” mesajları vermesi Washington’da rahatsızlık yarattı. Trump’ın Carney’e daha önce sunduğu Barış Kurulu davetini geri çekmesi, iki ülke arasındaki gerilimin kalıcı hale geldiğinin son göstergesi oldu.



#Trump
#ABD
#Kanada
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat Gecesi 2026 ne zaman? Berat Şaban ayının kaçıncı gecesi? Diyanet takviminde tarihi belli oldu