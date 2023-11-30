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Acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu: Bakan Göktaş yakın koruma ekibinde görevli polis memurunun şehit olduğunu bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem şehit oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Göktaş, memur Erdem'in görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olduğunu söyledi.

Semih Bozkuş
23:13 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 23:28 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli bir polis memurunun şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem (34), Ankara'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cadde üzerinde bulunan bir eve taziye ziyaretine bulunmaya gitti. Göktaş, ziyarette bulunduktan sonra otomobiline binerek evden ayrıldı. Bakan ayrıldıktan sonra Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem ve yanında bulunan bir polis memuru daha Bakan'ın arkasından gitmek için yolun karşısında bulunan otomobillerine doğru ilerledi. Bu sırada aşırı hızlı olduğu iddia edilen 06 KC 290 plakalı otomobil, polis memuru Musa Erdem'e çarptı. Erdem, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Karşı şeride savrulan Erdem, bu kez 34 HDT 114 plakalı otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar 34 HDT 114 plakalı otomobili kaldırarak Erdem'i çıkarttı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

"Yüreğimiz yandı"

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı." ifadesini kullandı.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun."


Bakan Koca'dan taziye mesajı

Polis memuru Musa Erdem'in şehadetine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da X hesabından taziye mesajı paylaştı.

Paylaşımında Erdem'e Allah'tan rahmet dileyen Bakan Koca, ailesine ve Bakan Göktaş'a da başsağlığında bulundu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendinin koruma ekibinde görevli Polis Memuru Musa Erdem, görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan, ailesine ve kıymetli bakanımıza başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekânı cennet, makamı âli olsun."




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25 dakika önce
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