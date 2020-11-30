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Gündem Maske takmayan kadın, polisleri tehdit edip gazetecilere tepki gösterdi Şikayet etmemi istemiyorsanız
ADANA

Adana'da maske takmayan kadın, polisleri tehdit edip gazetecilere tepki gösterdi: Şikayet etmemi istemiyorsanız...

Maske takmayan kadın, polisleri tehdit edip gazetecilere tepki gösterdi: Şikayet etmemi istemiyorsanız...

Koronavirüs vakalarının arttığı Adana’da denetim yapan polis ekipleri, bir taksiyi durdurarak sürücü ve müşterisine maske takmadıkları için ceza yazdı. Kadın yolcu, ceza yazıldığı sırada polis ekiplerini tehdit edip, ‘Sizi şikayet etmemi istemiyorsanız çekime izin vermeyin’ diyerek gazetecilere de tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Kadın yolcu polisleri tehdit edip kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.
Kadın yolcu polisleri tehdit edip kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Türkiye genelinde artan koronavirüs salgını sonrası ek tedbirler ve önlemler alınmaya devam ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maske takma zorunluluğu bulunan kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Toplu taşıma araçlarında dezenfektan, sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kullanımını denetleyen ekipler, taksileri de tek tek kontrol etti.

İHA
Türkiye genelinde artan koronavirüs salgını sonrası ek tedbirler ve önlemler alınmaya devam ediliyor.

Bu sırada bir taksiyi durduran ekipler maske takmayan yolcu ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Bu sırada kadın yolcu polisleri tehdit edip kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

  • Polisin ceza makbuzunu tanımadığını söyleyen kadın, ayrıca ekipleri tehdit edip, ‘Sizi şikayet etmemi istemiyorsanız çekime izin vermeyin’ demesi dikkat çekti.

İHA
Koronavirüs vakalarının arttığı Adana’da denetim yapan polis ekipleri, bir taksiyi durdurarak sürücü ve müşterisine maske takmadıkları için ceza yazdı.

Öte yandan, ekipler toplu taşıma araçlarına binerek, sürücü ve yolculara Covid-19 tedbirlerini anlattı, uyarılarda bulundu.

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Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçmaya çalışan sürücü: Beni sabaha kadar dövün
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü, denetimde polise zorluk çıkardı. Merkez Onikişubat ilçesinde sokağa çıkmak için izin belgelerinin olmadığı anlaşılan sürücü Ö.A, ekiplere tepki gösterdi. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, 'Beni sabaha kadar dövün. Dövün beni, dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?' dedi. İşlemlerinin yapıldığı sırada birden koşarak kaçmaya çalışan Ö.A. yakalanarak ekip aracına bindirildi. Ö.A'ya alkollü araç kullanmaktan 1228 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu. Ö.A. ve kardeşine, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ise 900'er lira para cezası yazıldı.

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Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
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