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Aday öğretmene 3 ayda uyum önerisi

Aday öğretmene 3 ayda uyum önerisi

Nur Banu Aras
04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun geçen yasama yılından yarım kalan görüşmelerine TBMM’de devam edilecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağının 22 maddesi geçtiğimiz yasama yılında kabul edilirken, Meclis’in tatile girmesi ile görüşmeler yeni döneme kaldı.

Talip Geylan

ADAYLIK SÜRECİ YAZIN TAMAMLANMALI

Yeniden çalışmaya başlayan Meclis’in görüşeceği ilk yasalardan biri de ÖMK olacak. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ÖMK ile ilgili bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Geylan, “Kanun ile Milli Eğitim Akademisi kuruluyor. Akademi birden fazla fonksiyonu ifa edecek. Birincisi yönetici akademisi, yöneticiler burada eğitim alacaklar. İkincisi şu an 8 olan hizmet içi eğitim enstitüsü sayısı 30’a çıkacak. Öğretmenlerimize hizmet içi ve meslek eğitimi noktasında katkı sunulacak. Üçüncüsü aday öğretmenlerin eğitimi ile alakalı süreçler işleyecek. Ancak talebimiz şu anki kanunda bir yıl süre olarak tanımlanan aday eğitim sürecinin 3-4 ay olması. Yaz tatili sürecinde adaylık eğitimi tamamlanmalı ve 1 Eylül de yeni öğretmenler göreve başlamalıdır.” diye konuştu.




#eğitim
#öğretmenlik
#meclis
#eğitim-sen

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