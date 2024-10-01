Aday öğretmene 3 ayda uyum önerisi

Yeniden çalışmaya başlayan Meclis’in görüşeceği ilk yasalardan biri de ÖMK olacak. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ÖMK ile ilgili bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Geylan, “Kanun ile Milli Eğitim Akademisi kuruluyor. Akademi birden fazla fonksiyonu ifa edecek. Birincisi yönetici akademisi, yöneticiler burada eğitim alacaklar. İkincisi şu an 8 olan hizmet içi eğitim enstitüsü sayısı 30’a çıkacak. Öğretmenlerimize hizmet içi ve meslek eğitimi noktasında katkı sunulacak. Üçüncüsü aday öğretmenlerin eğitimi ile alakalı süreçler işleyecek. Ancak talebimiz şu anki kanunda bir yıl süre olarak tanımlanan aday eğitim sürecinin 3-4 ay olması. Yaz tatili sürecinde adaylık eğitimi tamamlanmalı ve 1 Eylül de yeni öğretmenler göreve başlamalıdır.” diye konuştu.