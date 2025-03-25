Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Aday olmayacak sansınlar

Aday olmayacak sansınlar

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0025/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

6 Nisan’da yapılması planlanan kurultay için CHP’de Özgür Özel’den başka aday çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Parti içinde gözler, Özel’in son kurultayda yarıştığı eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumuna çevrildi. Özel’in “Kurultayda adayım” demesi üzerine halen bir ekip Ekrem İmamoğlu formülü üzerinde durmaya devam etse de bu plan şimdilik rafa kalktı. Ancak Kılıçdaroğlu ise 6 Nisan hazırlıklarını sessizce yürütüyor. Mevcut yönetimin “Kemal Bey aday olmaz” beklentisine Kılıçdaroğlu’nun yakın ekibi “Öyle düşünsünler, tek aday gideceğini düşünsün” değerlendirmesinde bulundu. Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etmeyecek ancak delegeler tarafından aday gösterilmesinin formülü aranıyor. Kılıçdaroğlu’nun ekibi bu kapsamda delegenin nabzını yoklayacak. Delegenin durumuna göre adaylık için imza toplama gündeme gelebilecek.


#politika
#CHP
#aday

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Espressolab kimin? Espressolab sahibi kimdir?