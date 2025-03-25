Aday olmayacak sansınlar

6 Nisan’da yapılması planlanan kurultay için CHP’de Özgür Özel’den başka aday çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Parti içinde gözler, Özel’in son kurultayda yarıştığı eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumuna çevrildi. Özel’in “Kurultayda adayım” demesi üzerine halen bir ekip Ekrem İmamoğlu formülü üzerinde durmaya devam etse de bu plan şimdilik rafa kalktı. Ancak Kılıçdaroğlu ise 6 Nisan hazırlıklarını sessizce yürütüyor. Mevcut yönetimin “Kemal Bey aday olmaz” beklentisine Kılıçdaroğlu’nun yakın ekibi “Öyle düşünsünler, tek aday gideceğini düşünsün” değerlendirmesinde bulundu. Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etmeyecek ancak delegeler tarafından aday gösterilmesinin formülü aranıyor. Kılıçdaroğlu’nun ekibi bu kapsamda delegenin nabzını yoklayacak. Delegenin durumuna göre adaylık için imza toplama gündeme gelebilecek.