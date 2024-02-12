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Adaylar için son PM

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:57 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremin yıldönümü nedeniyle kentte düzenlenen anmalarda protesto edilmişti.
CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremin yıldönümü nedeniyle kentte düzenlenen anmalarda protesto edilmişti.

Bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) ile CHP’de belediye başkan adaylarının son etabı noktalanacak. Adaylar arasında rekabet üst seviyede. Kimi adaylar CHP Genel Başkan Özgür Özel’den, kimileri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’ndan destek arıyor. Hafta sonu yerine hafta başına ertelenen PM’de İstanbul’un kalan 11 ilçesinin adayları masaya yatırılacak. DEM Parti ile süren iş birliği görüşmeleri çerçevesinde, şimdiye kadar açıklanmayan Esenyurt ve Adalar’da karara varılacak. Tartışmaların bir türlü dinmediği Ankara’nın Çankaya ilçe belediye başkan adayı da belirlenecek. Kemal Kılıçdaroğlu’nun prensi olarak anılan mevcut belediye başkanı Alper Taşdelen’in değişmesi bekleniyor. Bugünkü PM ile Ordu büyükşehir ve Muğla’nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçeleri için son karara varılacak.

LÜTFÜ SAVAŞ’IN KADERİ MASADA

Bugünkü CHP PM’de, depremin yıl dönümünde vatandaşlardan büyük tepki gören Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın durumu da ele alınacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da tepkilere rağmen adaylıktan çekilmeyen Savaş hakkında “Hatay'da protestolar yaşandı. Lütfü Bey’e de sitem cümlelerini duyduk. Siyaset vatandaşın söylediği sözü, verdiği mesajı alma sanatıdır. Adaylık sonrası ölçme değerlendirme anketlerine de değer veriyoruz. Bu anketler bir şekilde yanlış yaptığımız sinyalini verirse müdahale ederiz” açıklamasında bulundu.

YILMAZ ATEŞ DÖNÜYOR

PM'de af istekleri de görüşülecek. Özgür Özel göreve geldikten sonra aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bulunduğu bazı isimler CHP’ye dönmüştü. Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'in de aralarında bulunduğu birçok ismin bu PM’de affedilmesi bekleniyor.



#Siyaset
#CHP
#Özgür Özel
#DEM
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