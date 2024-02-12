Adaylar için son PM

Bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) ile CHP’de belediye başkan adaylarının son etabı noktalanacak. Adaylar arasında rekabet üst seviyede. Kimi adaylar CHP Genel Başkan Özgür Özel’den, kimileri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’ndan destek arıyor. Hafta sonu yerine hafta başına ertelenen PM’de İstanbul’un kalan 11 ilçesinin adayları masaya yatırılacak. DEM Parti ile süren iş birliği görüşmeleri çerçevesinde, şimdiye kadar açıklanmayan Esenyurt ve Adalar’da karara varılacak. Tartışmaların bir türlü dinmediği Ankara’nın Çankaya ilçe belediye başkan adayı da belirlenecek. Kemal Kılıçdaroğlu’nun prensi olarak anılan mevcut belediye başkanı Alper Taşdelen’in değişmesi bekleniyor. Bugünkü PM ile Ordu büyükşehir ve Muğla’nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçeleri için son karara varılacak.