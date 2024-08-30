Adil Öksüz'ün firarına yardım eden Cihat Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Rastlantı sonucu bir aradaydık' diyerek inkâr etti

isimli kişiyi daha önceden tanımıyordum. Sonra bir süre arabayla gittik. 1 kilometre gittiğimizde ben sol tarafta bir cami gördüm. Şoför o tarafa dönemeyeceğini söyledi. Yol üzerinde başka bir yere bırakmayı teklif etti. İleride çevirme olduğunu gördüm. Öğle namazı geçiyor diye diğer kişi ile beraber yürüyerek camiye gitmek için araçtan indik. Bu sırada polis memuru bizi çağırdı, biz de yanına gittik. Yakalanmam bu şekilde gerçekleşmiştir."