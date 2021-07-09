Gündem Alman vatandaşının mezarı başında 8 yıldır her cuma dua ediyor
ADİYAMAN

Alman vatandaşının mezarı başında 8 yıldır her cuma dua ediyor

Müslüman olduktan sonra Müslüman topraklarında defnedilmek isteyen Alman vatandaşının vasiyetini yerine getiren Adıyamanlı Ahmet İkizler, 8 yıldır her cuma mezarını ziyaret ederek dua ediyor.

Haber Merkezi İHA
Adıyaman güncel... Alman vatandaşının mezarı başında 8 yıldır her cuma dua ediyor
Gelbarth’ın mezarını 8 yıldan beri sürekli ziyaret eden Ahmet İkizler, mezarın başında dua okuyor.


Adıyamanlı Ahmet İkizler, Almanya’ya oğlunun yanına gittiğinde Wolfgang Gelbarth ile tanıştı. Gelbarth'ın, Almanya’da Sivaslı Hüsniye Öztürk isimli Türk vatandaşı ile evlenip Müslüman olduğunu ve ismini Orhan olarak değiştirdiğini öğrenince Gelbarth’a Müslümanlığı detaylıca anlattı.

Wolfgang (Orhan) Gelbarth
Wolfgang (Orhan) Gelbarth

CENAZE TÜRKİYE'DE DEFNEDİLDİ

Wolfgang (Orhan) Gelbarth, Ahmet İkizler'e öldüğünde Müslüman topraklarına gömülmek istediğini vasiyet etti. Gelbarth 2013 yılında 68 yaşında hayatını kaybetti. Bunun üzerine Ahmet İkizler, Almanya’daki akrabalarının da desteğiyle Wolfgang Gelbarth’ın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesini sağladı.

Cenaze Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine getirilerek burada aile mezarlığında defnedildi. Cenazenin 3. gününde mevlidi şerif okutuldu, mezar taşına “Alman Müslümanı Orhan Gelbarth” yazıldı.

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Ahmet İkizler her Cuma günü mezar başında dua ediyor.
Ahmet İkizler her Cuma günü mezar başında dua ediyor.

HER CUMA MEZARI ZİYARET EDİYOR

Gelbarth’ın mezarını 8 yıldan beri sürekli ziyaret eden Ahmet İkizler, mezarın başında dua okuyor.
Ahmet İkizler, Almanya’da yaşayan oğlunu her yıl ziyaret ettiğini ve Wolfgang Gelbarth ile orada tanıştığını belirterek, “Ben bu vatandaşın Müslüman olduğunu öğrenince, biraz Müslümanlıktan bahsettim. Müslümanlığın şartlarından, ibadetlerinden bahsettim. Bunun üzerine adam dedi ki ‘Peki ben ölürsem beni Türkiye’ye götür müsünüz? Beni bu toprakta koymayın. İslam toprağına götürün.’ Ben de, ‘Başımla gözüm üzerine kardeşim seni Türkiye’ye getiririm’ dedim. Birkaç yıl sonra vefat etti; aldık getirdik buraya. İslami şartlarda defnettik, mevlidini okuttuk. Burası da onun mezarı, her Cuma günü gelirim duamı ederim. Allah murat ederse olur. Onun kaderinde Müslüman olmak varmış. Allah bir, Muhammed hak” diye konuştu.

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