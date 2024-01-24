Ahlatlıbel’de seçim pazarlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savcı Selim Kiraz’ı şehit eden terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni Utku Doğruyol'u, CHP'de Dijital Strateji Direktörü yaptı. 14 milyon seçmeni olan CHP, suçlu ya da suçsuz olsun, bir şekilde terör ve teröristle bağlantısı bulunan şahıslara yine koltuk verdi. CHP bunu ilk kez yapmıyor. Geçmişte de terörü ve teröristi destekleyen çok sayıda kişiyi görevlendirmişti.