AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu soluğu şimdi nerede alacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurunda yaşanan düşüşün, bu yükselişin suni olduğunu, yapısal bir nedenden kaynaklanmadığını çok açık bir şekilde gösterdiğini belirtti. Turan, "Elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak yeni ekonomi modelimizle faiz, enflasyon, döviz girdabından daha güçlü bir biçimde çıkarak sorunları hep birlikte aşacağız" dedi.

Turan, şöyle devam etti:

"21 Aralık en uzun gece. Gördük ki doların düşmesine üzülenler, 'doların düşmesi için faizin artırılması gerekir' diyenler için de daha uzun bir gece oldu. 'Bu bir alım fırsatıdır' diyen zavallıları, TL’nin değer kazanmasına sevinemeyenleri, ekranlarda boğazı düğümlenenleri, yüzü düşenleri ibretle izledik."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaya dikkat çeken Turan, şunları söyledi: