AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu soluğu şimdi nerede alacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurunda yaşanan düşüşün, bu yükselişin suni olduğunu, yapısal bir nedenden kaynaklanmadığını çok açık bir şekilde gösterdiğini belirtti. Turan, "Elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak yeni ekonomi modelimizle faiz, enflasyon, döviz girdabından daha güçlü bir biçimde çıkarak sorunları hep birlikte aşacağız" dedi.
Turan, şöyle devam etti:
"21 Aralık en uzun gece. Gördük ki doların düşmesine üzülenler, 'doların düşmesi için faizin artırılması gerekir' diyenler için de daha uzun bir gece oldu. 'Bu bir alım fırsatıdır' diyen zavallıları, TL’nin değer kazanmasına sevinemeyenleri, ekranlarda boğazı düğümlenenleri, yüzü düşenleri ibretle izledik."
KILIÇDAROĞLU SOLUĞU ŞİMDİ NERDE ALACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaya dikkat çeken Turan, şunları söyledi:
- "Ana muhalefet partisi lideri olarak döviz kurunun düşmesine ilişkin herhangi olumlu bir açıklaması olmadı. Tam tersine dövize endeksli Türk Lirası mevduat düzenlemesini de 'organize bir kötülük' olarak nitelendirdi. Anlaşılan o ki döviz kurundaki düşüş Kılıçdaroğlu’na konuşma metnini revize ettirdi. 'Yatırımlar yapılmasın' diye Türkiye’yi büyükelçilere şikayet eden, dolar kurunu bahane ederek soluğu TÜSİAD’ın yanında alan Kılıçdaroğlu, bu defa soluğu nerede alacak, bizi kime şikayet edecek merak ediyoruz. Bunun ötesinde her fırsatta evinin mutfağından felaket tellallığı yapan Kılıçdaroğlu, fırsat bulamamış olacak ki dövizdeki düşüşü değerlendiremedi. Siyasette polemik yapalım, tartışalım, Ancak 'ortak paydamız Türkiye' diyen herkesin Türk Lirası’nın değer kazanmasından, ihracatımızın, üretimimizin artmasından memnuniyet duyması gerekir. 'Dolar arttı ağla, düştü ağla' sağlıklı bir siyasi akıl değil."