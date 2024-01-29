AK Partili İnan: CHP'nin yapması gereken özür dileyip İzmir'de aday göstermemektir

AK Parti 31 Mart yerel seçimleri için il ve ilçelerin belediye başkan adayını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Hamza Dağ oldu. İzmirlilerin gönlünde büyük bir yer edinen Hamza Dağ, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Dağ'ın İzmir'e ve İzmirlilere olan sevdasını yansıtan 'Biz İzmir'e Bağlandık' seçim şarkısı ve klibi büyük beğeni topladı. Şarkıda yer alan "Sevdik, sevdalandık, "Biz İzmir’e bağlandık, artık ayrı gayri, olmaz olmaz, duysa, alem duysa, dert etme çözüm burda, artık başarabiliriz olacak olacak" sözleri dikkat çekti.