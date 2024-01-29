AK Partili İnan: CHP'nin yapması gereken özür dileyip İzmir'de aday göstermemektir

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'de tarihi bir krize dönüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP'nin üzerine düşen ve yapması gereken yıktığı, enkaz haline getirdiği İzmir'den 25 sene için özür dileyip İzmir'de aday göstermemektir." ifadelerini kullandı.
"İzmir'de aday göstermeyeceğini herkese duyursun"
İnan, "Eğer CHP birileri ile helalleşmek istiyorsa İzmirli gençlerle, İzmirli kadınlarla helalleşsin ve 31 Mart seçimlerinde İzmir'de aday göstermeyeceğini herkese duyursun." dedi.
İnan, "Bu, adaylık sarmalının içinden çıkamayan CHP Genel Merkezi için de en iyi çıkış yolu olacaktır. Hem de İzmir'i hizmetsizlikle bırakmasından ötürü İzmir'den dilenen bir özür olarak kayıtlara geçecektir." açıklamasında bulundu.