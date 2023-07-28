AK Partili İnan'dan Soyer'in 'Yatırımlarımız engelleniyor' açıklamasına tepki: Beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışmaktan başka bir şey değil

"Tunç Soyer herhalde yurt dışında yaşadığı zamanlarda sadece kağıt üzerindeki raporları okuyor. İzmir çok yoğun bir sivrisinek saldırısı altında ve sen, üzerine düşeni yapmayarak çocuklarımızı sinek saldırısına maruz bıraktın. Şimdi 4. faz edebiyatı yapıyor. Peki 2002'den bu yana tam 3 milyon metreküp çamuru siz dere kireçleyerek mi çözeceksiniz? 3 milyon metreküp çamurdan dolayı sinek ve koku bu şehre zaten musallat olmuş durumda. 5 senedir neredeydiniz? Şimdi yine durumu örtbas etmek için '4. faz arıtma tesisini kurduk.' diyor. Ne demişti 2019 yılında? '2 sene içerisinde körfezde yüzülecek.' demişti. Bırakın şimdi yüzmeyi yanından dahi geçilecek durumda değil körfez. Bu konuda değil 2 sene, bize düzelmeyecek bir körfez bıraktılar"