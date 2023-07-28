AK Partili İnan'dan Soyer'in 'Yatırımlarımız engelleniyor' açıklamasına tepki: Beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışmaktan başka bir şey değil

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
İzmir'in en önemli sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğuna dikkati çeken İnan, bu konuda herhangi bir adım atılmadığını, Büyükşehir Belediyesinin de Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapatarak ilginç bir karara imza attığını söyledi.
İZBAN yatırımının hükümet desteğiyle tamamlandığını hatırlatan İnan, bunun gibi birçok projeye önemli desteklerinin olduğunu ve olmaya devam edeceğini kaydetti.
"En ufak konu en büyük mazeretleri oluyor"
İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Harmandalı çöplüğünde bir çalışma yapmadığını, yıllarca ilkel bir şekilde atık depolamaya devam ettiğini söyledi.
"Bize düzelmeyecek bir körfez bıraktılar"
Kent genelindeki yolların "köstebek yuvası" haline dönüştüğünü dile getiren İnan, kentteki altyapı ve trafik sorununa işaret etti.
İzmir'in koktuğunu ve bu konuda hiçbir çalışma yapılmadığını öne süren İnan, şunları kaydetti:
Eyyüp Kadir İnan, İzmirlilerin, CHP'li yönetimlere gerekeni gelecek yerel seçimlerde yapacağını, kentin AK belediyecilikle tanışacağını sözlerine ekledi.