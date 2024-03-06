Akraba kavgasına takviye kolluk

Siyasi partiler ve adaylar seçim yarışında son 25 güne girerken bürokrasi ve kolluk kuvvetleri de Türkiye genelinde 31 Mart’a ilişkin hazırlıklarını planlamaya başladı. Bu çerçevede demokrasi yarışının adli olaylara dönüşmemesi için de önlemler değerlendiriliyor. Geçmiş seçimlerde olaylara sahne olan sandık bölgeleri ile 31 Mart sürecinde aday ve taraflar arasında gerilime sahne olan noktalara hassasiyet verilecek.