|
Gündem

Akşener’den 50+1 eleştirisi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 50+1 şartının siyaset düzeninde ilkesizliğe alan açtığını söyledi. Akşener, tartışmayı başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seçimlere ittifaksız girme çağrısında bulundu.

Mehmet Güney
04:00 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 03:52 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meral Akşener.

Meral Akşener.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 50+1 şartına ilişkin başlattığı tartışmaya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. İYİ Parti TBMM Grubu’nda konuşan Akşener, “Ortada duran bir gerçek var. 50+1 şartının dayattığı ittifak sistemi milletimizi iki yumruk arasına mahkûm ediyor. Artı 1’e sıkıştırılan siyaset düzeni kimliksizliğe, kişiliksizliğe ve ilkesizliğe alan açıyor. Ve bu şekilde yapılan bir siyaset de milletimizin siyaset kurumuna olan güvenini derinden etkiliyor” dedi. Akşener, şunları söyledi:

SEÇİME TEK GİRECEĞİZ

“Biz, İYİ Parti olarak ittifak sisteminin neden olduğu bu yozlaşmaya karşı çıktığımız için 2024 yerel seçimleriyle birlikte hür ve müstakil bir siyasetin yolunu açtık. Mademki, Sayın Erdoğan da 50 artı 1 şartının dayattığı ittifak sisteminden bu kadar rahatsız o zaman buradan bizzat kendisine sesleniyorum. Gelin, AK Parti olarak ittifak sisteminin ülkemize dayatılmasının siz de bizim gibi önüne geçin.”

İç karışıklık için CHP’yi suçladı

Bazı basın ve yayın organlarında “İYİ Partinin zor durumda olduğu” iddia ve tartışmalarının yaşandığını aktaran Akşener, şu ifadeleri kullandı: “Dün ‘Yüzde 60 ile kazanırız’ yalanını üretenler, bugün çıkıp İYİ Parti üzerinden yeni yalanlar türetiyorlar. Varsın olsun, biz artık alıştık. Çünkü bunların tıyneti böyle.” CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında “14 Mayıs günü yüzde 60 oyla 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim” demişti. Öte yandan Akşener, grup çıkışında ihraç istemiyle disipline sevk ettirdiği Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’la ilgili sorulara yanıt vermedi.



#Siyaset
#İYİ Parti
#Meral Akşener
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İMKANI! Harekete geçildi! Prim desteği ile...