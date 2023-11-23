Akşener’den 50+1 eleştirisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 50+1 şartına ilişkin başlattığı tartışmaya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. İYİ Parti TBMM Grubu’nda konuşan Akşener, “Ortada duran bir gerçek var. 50+1 şartının dayattığı ittifak sistemi milletimizi iki yumruk arasına mahkûm ediyor. Artı 1’e sıkıştırılan siyaset düzeni kimliksizliğe, kişiliksizliğe ve ilkesizliğe alan açıyor. Ve bu şekilde yapılan bir siyaset de milletimizin siyaset kurumuna olan güvenini derinden etkiliyor” dedi. Akşener, şunları söyledi:

SEÇİME TEK GİRECEĞİZ

“Biz, İYİ Parti olarak ittifak sisteminin neden olduğu bu yozlaşmaya karşı çıktığımız için 2024 yerel seçimleriyle birlikte hür ve müstakil bir siyasetin yolunu açtık. Mademki, Sayın Erdoğan da 50 artı 1 şartının dayattığı ittifak sisteminden bu kadar rahatsız o zaman buradan bizzat kendisine sesleniyorum. Gelin, AK Parti olarak ittifak sisteminin ülkemize dayatılmasının siz de bizim gibi önüne geçin.”

İç karışıklık için CHP’yi suçladı

Bazı basın ve yayın organlarında “İYİ Partinin zor durumda olduğu” iddia ve tartışmalarının yaşandığını aktaran Akşener, şu ifadeleri kullandı: “Dün ‘Yüzde 60 ile kazanırız’ yalanını üretenler, bugün çıkıp İYİ Parti üzerinden yeni yalanlar türetiyorlar. Varsın olsun, biz artık alıştık. Çünkü bunların tıyneti böyle.” CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında “14 Mayıs günü yüzde 60 oyla 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim” demişti. Öte yandan Akşener, grup çıkışında ihraç istemiyle disipline sevk ettirdiği Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’la ilgili sorulara yanıt vermedi.







