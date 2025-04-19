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Alev topuna dönen otomobil kül oldu

Alev topuna dönen otomobil kül oldu

23:2019/04/2025, Cumartesi
DHA
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Yangın söndürülse de otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın söndürülse de otomobil kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevlere çevredekiler yangın tüpü ile müdahale ederken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Süreyyapaşa Caddesi'nde park halindeki otomobilde çıktı. Otomobilde Pendik'te park halindeki otomobil alev alev yandı çıkan alevler kısa sürede aracı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ulaşmadan önce çevredekiler yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ancak yangın söndürülemedi. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



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