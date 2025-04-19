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Aracı içinde cansız bedeni bulundu

Aracı içinde cansız bedeni bulundu

21:1919/04/2025, Cumartesi
AA
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Ölü halde bulunan vatandaşın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölü halde bulunan vatandaşın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da ihbar üzerine olay yerine giden polis ekibi, park halindeki otomobilin içerisinde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, park halindeki 34 FPJ 285 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

Adrese çağırılan sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Murat Can Basumlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Basumlı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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