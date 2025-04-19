İstanbul’un yılda 122 bin konuta ihtiyacı var

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), PwC Türkiye’ye hazırlattığı İstanbul’un Gelecek 10 Yıllık Konut İhtiyacının Tespitine yönelik strateji raporunu güncel veriler eşliğinde yeniden yayınladı. 2025-2034 yıllarına yönelik projeksiyon yapan araştırmaya göre İstanbul’a 10 yılda 1 milyon 220 bin yeni konutun kazandırılması gerekiyor. Geçtiğimiz yılın raporunda bu rakam 1 milyon 230 bin olarak kayda geçmişti.





YALNIZ YAŞAYANLARIN SAYISI ARTTI

İstanbul’da her yıl ortalama 122 bin yeni konuta ihtiyaç olduğu belirtiliyor. 2024’te yayınlanan ilk raporda gelecek 10 yılda, yıllık ortalama 123 bin konut ihtiyacı, bu yılın araştırmasında 122 bin adet olarak benzer bir tablo çiziyor. Göç hareketlerinin konut ihtiyacına etkisi raporun en çarpıcı bölümlerinin başında geliyor. Buna göre göç hareketleri ve geçici koruma kapsamındaki tersine göç sebebiyle İstanbul’da 127 bin ev boşalacak ve ihtiyaç buradan karşılanacak. İstanbul nüfusu yüzde 3 artışla 2034 yılında 16,2 milyona çıkarken, demografik yapının değişmesiyle hane sayısı yüzde 20 artışla 6 milyona yükseliyor. İstanbul’daki hane halkı sayısı düşerken, tekil yaşamda bir artış gözlemleniyor.





DAHA DENGELI BIR GÖÇ TRENDI BEKLENIYOR

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, “İstanbul’un gelecek on yıllarının planlanmasında sadece sektöre değil toplumun tamamına ışık tutacak bir kaynak oluşturmayı amaçlıyoruz. Geçmiş 5 yıldaki göç hareketlerinde pandemi ve ekonomik faktörler nedeniyle hızlı değişimler gözlemlense de önümüzdeki 10 yılda daha dengeli bir göç trendi bekliyoruz” dedi.



