TOKİ'nin Kocaeli'ndeki 597 sosyal konut projesinde kura çekimi yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali İlhami Aktaş, anahtarlarını teslim alacak ve kuraya katılacak vatandaşların yeni yuvalarında sağlıklı ömür sürmelerini diledi.





Aktaş, Bakanlığın, Türkiye'nin vizyon projeleriyle öne çıktığını dile getirerek, özellikle dünyaya örnek olan Sıfır Atık Projesi'nin arkasında büyük başarı hikayesi olduğunu söyledi.





'İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği dünyanın en ciddi çevre projelerinden biri'





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da İzmit Körfezi'nde yürütülen temizlik çalışmasının dünyanın en ciddi çevre projelerinden biri olduğunu ifade etti.





Hızla hayata geçirilen 3 etaplı proje kapsamında şu ana kadar 1,1 milyon metreküp çamurun alandan alındığını belirten Büyükakın, ikinci etap kapsamında da 1,2 milyon metreküp çamurun alınacağını bildirdi.





Büyükakın, çamuru temizlerken akla ziyan eleştiriler aldıklarını dile getirerek, bazılarının niyetlerinin yapılan işe bahane bulup kara çalmak olduğunu ifade etti.





Kocaeli'de 7 ayrı bölgede 15 farklı kentsel dönüşüm projesinin devam ettiğini söyleyen Büyükakın, "Bugüne kadar Toplu Konut İdaresi bu kentte 29 bin 392 konut bitirdi ve teslim etti. Devam eden 7 bin 4 konut var. Toplamda 36 bin 396 konut yapıyor. İnanılmaz sayılar aslında. Türkiye'de yıllık konut yapım sayısının 600 bin olduğunu düşünürseniz TOKİ eliyle sadece Kocaeli'de yapılanlar gerçekten büyük rakamlar." diye konuştu.





Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 10 bin 608 konut, 120 iş yeri üretildiği bilgisini verdi, seçim beyannamesinde kentsel dönüşümle ilgili ortak akılla rıza esaslı yenilenme süreci inşa edileceğini açıkladıklarını anımsattı.





Büyükşehir Belediyesinin, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi desteğiyle geçen yıl başlattığı "Deprem Riski Altındaki Yapıların Belirlenmesi Projesi" kapsamında kentte 2007 yılı öncesi yapılan yaklaşık 200 bin binanın incelenmesinin tamamlandığını belirten Büyükakın, "Riskli alanlar yönetmeliği kapsamında yapılan bina taramasının bittiği tek şehir Kocaeli." dedi.





Büyükakın, depreme hazırlık anlamında inanılmaz bir çaba olduğunu vurgulayarak, "Bunu TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile ortak proje olarak şehrimizin binalarında tamamladık. Bu anlamda elinde envanter olan tek şehir biziz. Şehrimizin bu çalışması başka illere de örnek teşkil ediyor. Buradan çıkan sonuç; dönüştürülmesi gereken 150 bin bağımsız birim vardı. 23 bini çok acilen dönüşmesi gereken, geri kalanın da dönüşmesi gereken bağımsız birimler olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.





Konuşmaların ardından Bakan Kurum, Vali Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Veysal Tipioğlu ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ve hak sahiplerinin katılımıyla noter huzurunda kura çekimi yapıldı.



