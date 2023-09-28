Altın Portakal'da FETÖ propagandası: Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışan Bakanlığın bu vizyon çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek verdiği belirtildi.
Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgeselin yer aldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
Altın Portakal'dan skandal karar: 'Kanun Hükmü' belgeseli geri alındı
Antalya Altın Portakal Film Festivali, yeni bir skandala daha imza attı.
Nejla Demirci’nin yönetmenliğini yaptığı “Kanun Hükmü” filmi "KHK karşıtlığı propagandasını" içerdiği için festivalden çıkarılmıştı. Basında ve sosyal medyada FETÖ ve PKK destekçileri, kararı alan festival komitesine karşı koro halinde taarruza geçince bu baskıya dayanamayan festival yönetimi geri adım attı.