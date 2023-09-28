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Altın Portakal'da FETÖ propagandası: Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde FETÖ propagandası yapılmasına vesile olunması üzerine festivalden çekildiğini duyurdu. Nejla Demirci'nin, FETÖ'den ihraç edilen iki kamu çalışanını anlatan "Kanun Hükmü" belgeseli, seçkiden çıkarılmıştı. Antalya Altın Portakal Film Festivali, yeni bir skandala imza atarak filmin bugün tekrar seçkiye geri alındığı bildirdi. Bakanlık, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına tepki göstererek çekilme kararı aldı.

Pınar Görgü
09:49 . 28/09/2023 Thursday
Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışan Bakanlığın bu vizyon çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek verdiği belirtildi.


Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgeselin yer aldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."


Altın Portakal'dan skandal karar: 'Kanun Hükmü' belgeseli geri alındı

Antalya Altın Portakal Film Festivali, yeni bir skandala daha imza attı.


Nejla Demirci’nin yönetmenliğini yaptığı “Kanun Hükmü” filmi "KHK karşıtlığı propagandasını" içerdiği için festivalden çıkarılmıştı. Basında ve sosyal medyada FETÖ ve PKK destekçileri, kararı alan festival komitesine karşı koro halinde taarruza geçince bu baskıya dayanamayan festival yönetimi geri adım attı.







#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#FETÖ
#propaganda
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