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AMASYA

Amasya'da trenin çarptığı otomobilin sürücüsü o anları anlattı: Durması için el etmiştim

Amasya’da hemzemin geçitte duran otomobili yük treninin altında kalırken son anda canını zor kurtaran sürücü 71 yaşındaki Dursun Arslan, o anları anlattı.

Haber Merkezi İHA
Amasyada trenin çarptığı otomobilin sürücüsü o anları anlattı: Durması için el etmiştim
Trenin çarptığı otomobil hurdaya döndü.

Büyük Kızılca köyünde 10 gün önce yaşanan kazada hemzemin geçitte yük treninin geçmesini beklemeyip ikaz tabelalarına dikkat etmeyen otomobil sürücüsü canını zor kurtardı, metrelerce sürüklenen otomobili ise hurdaya döndü.

İHA

Hızla gelen trenin makinistini yavaşlaması için elleriyle uyarmaya çalıştığına değinen 71 yaşındaki Arslan, “Çarpışmadan sonra makinist hemen yanıma geldi. ‘Duracak imkanım yoktu. Bariyeri vur, kır, geç diye işaret ettim. Sen anlamadın’ dedi. Yavaşlayıp durması için el etmiştim" diye konuştu.

İHA

"Her gün torunlarımı yanına alırdım, o gün iyi ki almadım"

Yaptığının tehlikeli olduğuna değinen Arslan, “Birinci bariyeri açık olarak gördüm. Ben 30-40 yıllık şoförüm. Ne geçitlerden geçtim. Her gün torunlarımı yanına alırdım. O gün iyi ki almadım. Yoksa büyük bir facia olabilirdi. Bu bana büyük bir ders oldu. Bir daha hep dikkat edeceğim" şeklinde konuştu.

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