Gündem Anayasa teklifi bugün Mecliste 24 ve 41inci maddelerde düzenleme
ANKARA

Anayasa teklifi bugün Meclis’te: 24 ve 41'inci maddelerde düzenleme

AK Parti'nin, başörtüsü düzenlemesini içeren Anayasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. 24 ve 41'inci maddelerde düzenleme içeren teklifte bir değişiklik yapılmadı. 24'üncü maddeye, "Kadınların başlarının veya boyunlarının açık veya örtülü olması nedeniyle kamu hizmetlerine girmesi, eğitim öğretim hakkına ve çalışma hakkına engel olamaz" hükmü konulduğu öğrenildi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Anayasa teklifi bugün Meclis’te: 24 ve 41inci maddelerde düzenleme
​AK Parti'nin, başörtüsü düzenlemesini içeren Anayasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5 Ekim'deki grup toplantısında başörtüsüne anayasal güvence getirilmesi için verdiği talimatının ardından başlayan çalışma tamamlandı. Düzenlemede Anayasa’nın 24’üncü ve 41'inci maddelerinde değişiklik yapıldı. Din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü maddeye, "Kadınların başlarının veya boyunlarının açık veya örtülü olması nedeniyle kamu hizmetlerine girmesi, eğitim öğretim hakkına ve çalışma hakkına engel olamaz" hükmü konulduğu öğrenildi. Böylelikle hem başı örtülü hem de başı açık kadınların kamuda çalışması anayasal güvence altına alınacak.

EŞ TANIMI YAPILACAK

Ailenin korunmasını düzenleyen 41'inci maddede de "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" ifadesindeki eşler tanımı açılacak. Bu maddede yer alan eş tanımı 'kadın' ve 'erkek' olarak değiştirilecek.

MECLİS'E SUNULACAK

  • Son dakika sürprizi yaşanmazsa iki maddede değişiklik içeren teklifi bugün AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yapacağı basın toplantısının ardından Meclis Başkanlığına sunacak. Teklifi MHP ile birlikte hazırlayan AK Parti, çalışmayı muhalefet partilerine sunarak destek arayacak. AK Parti'nin ilk hedefi yasayı Meclis'te çoğunlukla geçirmek. Bunun için yeter sayı olan 400 aranacak.

REFERANDUM SEÇENEĞİ MASADA

TBMM'de çoğunluğun sağlanamaması halinde AK Parti sandığa gitme ihtimalini de değerlendiriyor. 360 ila 400 arasında milletvekilinin oyu alınırsa referandum gündeme gelebilecek.

18 Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde referandum sandığının da getirilmesi planlanıyor.

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Anayasa teklifi bugün Meclis'te

​24 ve 41'inci maddelerde düzenleme.
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