Ankara’da yoğun diplomasi trafiği: Avrupa liderleri peş peşe Türkiye’de

Ankara, yeni haftaya kritik diplomatik temaslarla giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ekim’de Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’i başkentte ağırlayacak. Ardından 30 Ekim’de Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ziyaretinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peş peşe yapılacak bu temaslarda güvenlik, ticaret, bölgesel gelişmeler ve Avrupa Birliği ilişkileri masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Starmer’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine 27 Ekim 2025’te Ankara’ya resmi ziyarette bulunacağını duyurdu. Görüşmede, stratejik düzeyde seyreden Türkiye–Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, küresel ve bölgesel gündemin kapsamlı biçimde ele alınması bekleniyor.
Duran’ın açıklamasında, “Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler detaylı şekilde değerlendirilecektir” ifadelerine yer verildi.
Sıradaki durak Almanya
Yoğun diplomatik ajanda İngiltere ile sınırlı kalmayacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in de 29 Ekim’de Türkiye’ye gelerek 30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor. Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Merz’in Ankara temaslarında özellikle Türkiye–AB ilişkilerinin, göç yönetimi başlığının ve Ortadoğu’da süren insani krizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağını kaydetti.
Kritik başlıklar masada
Türkiye’nin Avrupa ile karşılıklı iletişimi artırma çabası, bu yoğun diplomasi trafiğinin temelinde yer alıyor. Ankara’nın güvenlik politikalarından enerji iş birliklerine, ticari hacimden Gazze’deki gelişmelere kadar pek çok stratejik dosyanın iki gün arayla masaya yatırılması planlanıyor.
Başkentteki temasların, Türkiye’nin bölgesel rolünün güçlenmesine katkı sağlaması ve Avrupa diplomasisinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.