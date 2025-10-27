Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara’da yoğun diplomasi trafiği: Avrupa liderleri peş peşe Türkiye’de

Ankara’da yoğun diplomasi trafiği: Avrupa liderleri peş peşe Türkiye’de

Tuba Fıçıcı
09:3227/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ankara, Avrupa liderlerini art arda ağırlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ekim’de Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, 30 Ekim’de ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelecek.
Ankara, Avrupa liderlerini art arda ağırlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ekim’de Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, 30 Ekim’de ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelecek.

Ankara, yeni haftaya kritik diplomatik temaslarla giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ekim’de Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’i başkentte ağırlayacak. Ardından 30 Ekim’de Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ziyaretinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peş peşe yapılacak bu temaslarda güvenlik, ticaret, bölgesel gelişmeler ve Avrupa Birliği ilişkileri masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Starmer’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine 27 Ekim 2025’te Ankara’ya resmi ziyarette bulunacağını duyurdu. Görüşmede, stratejik düzeyde seyreden Türkiye–Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, küresel ve bölgesel gündemin kapsamlı biçimde ele alınması bekleniyor.



Duran’ın açıklamasında, “Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler detaylı şekilde değerlendirilecektir” ifadelerine yer verildi.



Sıradaki durak Almanya


Yoğun diplomatik ajanda İngiltere ile sınırlı kalmayacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in de 29 Ekim’de Türkiye’ye gelerek 30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor. Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Merz’in Ankara temaslarında özellikle Türkiye–AB ilişkilerinin, göç yönetimi başlığının ve Ortadoğu’da süren insani krizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağını kaydetti.


Kritik başlıklar masada


Türkiye’nin Avrupa ile karşılıklı iletişimi artırma çabası, bu yoğun diplomasi trafiğinin temelinde yer alıyor. Ankara’nın güvenlik politikalarından enerji iş birliklerine, ticari hacimden Gazze’deki gelişmelere kadar pek çok stratejik dosyanın iki gün arayla masaya yatırılması planlanıyor.


Başkentteki temasların, Türkiye’nin bölgesel rolünün güçlenmesine katkı sağlaması ve Avrupa diplomasisinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.




#gündem
#Recep Tayyip Erdoğan
#Keir Starmer
#Ankara
#Friedrich Merz
#Sebastian Hille
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı kura sonuçları açıklandı mı, İŞKUR sonuçları ne zaman açıklanacak?