Ankara’da yoğun diplomasi trafiği: Avrupa liderleri peş peşe Türkiye’de

Duran’ın açıklamasında, “Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler detaylı şekilde değerlendirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Yoğun diplomatik ajanda İngiltere ile sınırlı kalmayacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in de 29 Ekim’de Türkiye’ye gelerek 30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor. Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Merz’in Ankara temaslarında özellikle Türkiye–AB ilişkilerinin, göç yönetimi başlığının ve Ortadoğu’da süren insani krizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağını kaydetti.

Türkiye’nin Avrupa ile karşılıklı iletişimi artırma çabası, bu yoğun diplomasi trafiğinin temelinde yer alıyor. Ankara’nın güvenlik politikalarından enerji iş birliklerine, ticari hacimden Gazze’deki gelişmelere kadar pek çok stratejik dosyanın iki gün arayla masaya yatırılması planlanıyor.