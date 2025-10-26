Erdoğan davet etmişti: Starmer Türkiye'ye geliyor

Keir Starmer
İngiltere Başbakanı Keir Starmer yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Basında yer alan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer milyarlarca dolarlık Eurofighter Typhoon anlaşmasını sonuçlandırmak üzere Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Birden fazla kaynağa atıfta bulunan Middle East Eye, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın Starmer'ın ziyareti sırasında uzun süredir müzakere edilen anlaşmayı sonuçlandırmaya hazırlandığını bildirdi.
