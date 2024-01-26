Ankara'ya altı yeni metro

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile başkentin ulaşım sorununu ele aldı. Görüşmede, Ankara'nın trafik sorununu çözecek hatlar değerlendirildi. AKM-Esenboğa, Ümitköy- Batı Merkez-Etlik-Forum AVM, Kurtuluş-Siteler, Siteler-Altınköy, Siteler- Kuyubaşı ve Nato Yolu’na metro hatları uzatılacak. Planlanan 6 hattın toplam uzunluğu 73,2 km.





35 YENİ İSTASYON DAHA

Başkent Ankara 103,6 km’lik metro ağına sahip. Aktif 7 metro hattı bulunan Ankara’da 85 istasyon hizmet veriyor. Milyonlarca Ankaralının kullandığı metro, yeni dönemde genişleyerek 35 yeni istasyona daha kavuşacak. Planlanan hatlardan biri yapım, biri etüt, üçü de planlama aşamasında. Bir diğer hat olan Ankaray bağlantılarının dahil olması ile birlikte ilerleyen yıllarda Başkentte ulaşıma önemli projeler eklenecek.





HAVALİMANI METROSU YAPIM AŞAMASINDA

Yapım aşamasında olan, AKM’den Esenboğa havalimanına uzanacak 8 istasyona sahip 26,8 km’lik hat, havalimanına direkt ulaşım sağlayacak. Havalimanına metro ağının getirilmesiyle birlikte başkent trafiğinin önemli ölçüde rahatlaması hedefleniyor. Etüt aşamasında olan Ümitköy-Batı Merkez metro hattı ile de o bölgede ulaşımın çözülmesi bekleniyor. 5 istasyona sahip olacak bu hattın toplam uzunluğu ise 8,1 km.





KARAPÜRÇEK’E METRO

Planlanan yeni hatlar da bulunuyor. Bunlar arasında, önce Etlik Şehir Hastanesi’ne uzanacak metro ağı, Forum Ankara olarak bilinen Ankara’nın Ovacık semtine gidecek. Hattın toplam uzunluğu 8,2 km olacak ve 4 istasyon yer alacak. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerin arasında olan bir başka metro hattı Kurtuluş-Siteler-Altınköy hattının da planlaması sürüyor. 6 istasyonun bulunacağı hat 9,8 km’den oluşuyor.





MOBİLYANIN KALBİNE RAHAT ULAŞIM

Metro ağının, Ankara’nın önemli mobilya ticaret merkezi Siteler’e gelmesi için planlama yapılıyor. Bu kapsamda Kuyubaşı durağından planlanan hat toplam 5,3 km olacak. Siteler’e kadar 3 istasyon yer alacak.





ANKARAY’A BAĞLANTI HATLARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Söğütözü-AŞTİ bağlantısı ve Dikimevi-Nato Yolu Mamak metrosu bağlantısı da gündemde. Ankaray uzatmaları 15 km ve 9 istasyon olarak planlanıyor. Mamak metrosu için de ihaleye geçtiğimiz günlerde çıkıldı.





ULUS’A RAYLI SİSTEM

Sadece metro değil, her gün milyonlarca Ankaralının uğrak noktası olan Ulus’ta yer üstünden giden bir raylı sistem hattı planlanıyor. Abdulkadir Uraloğlu ve Turgut Altınok’un birlikte inceledikleri bir başka proje görselinde ise Ulus Atatürk Bulvarı’ndan Çankırı Caddesi’ne uzanan ve yer üstünden giden bir raylı sistem hattı da dikkat çekti.



