Antalya 18 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerliyor

Ramazan Bayramı tatili ile sezonun açıldığı Antalya'da, farklı ülkelerden gelen turistler tatilin keyfini çıkarıyor. Nisanda Paskalya dolayısıyla yüksek doluluk yakalanan kentte, hareketlilik sürüyor.





Vali Hulusi Şahin yaptığı açıklamada, paskalya dolayısıyla nisan ayını oldukça hareketli geçirdiklerini söyledi.





Geçen yılın turist sayısını nisan itibarıyla ulaştıklarını anlatan Şahin, geçen sene martta kutlanan Paskalyanın bu sene nisana kaydığını hatırlattı.





Nisan ayının, marttaki kaybı fazlasıyla karşıladığını vurgulayan Şahin, "Önümüzdeki günlerin, ayların rezervasyonları iyi gidiyor. Dolayısıyla Antalya'da turizm anlamında her şey yolunda diyebiliriz. Geçen yılki gibi yine rekorlar gelecektir, ümidimiz o yönde." dedi.





"Polonya'dan ciddi anlamda artış bekliyoruz"





Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da Antalya'da sezonun Ramazan Bayramı tatilinde açıldığını, sonrasında Paskalya ile hareketliliğin arttığını belirtti.

Antalya'ya gelen turist sayısının 2 milyon 300 bini aştığını anlatan Kavaloğlu, "Tabii ki yine ilk sırada Almanlar, Ruslar ve İngilizler geliyor. Bu sene açıkçası Polonya'dan ciddi anlamda artış bekliyoruz. Kış aylarında da Polonya'dan artışlar devam etti. Bu da bizim için geleceğe yönelik çok olumlu bir bilgi. Bu sene Belçika, Hollanda pazarında da artış bekliyoruz." diye konuştu.





Kültür ve Turizm Bakanı ile turizmcilerin Antalya için belirlediği 18 milyon turist hedefini yakalayacaklarını dile getiren Kavaloğlu, yurt dışında yaşayan Avrupalı Türklerin Türkiye'de tatil yapma isteklerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.





Kavaloğlu, "Onların kendi anavatanlarında tatil yapma istekleri ve hevesleri bizler için çok değerli. Dolayısıyla bu sene 18 milyon turiste Avrupa'da yaşayan Türk misafirlerimizle birlikte ulaşacağız." dedi.





Antalya'da 2 milyon 800 bin kişinin yaşadığına dikkati çeken Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sene 17 milyon turist ağırlayarak, yerli turistlerle birlikte neredeyse nüfusunun on katı kadar turist ağırladık. Dolayısıyla bu sene için de hedefimiz bu. Temmuz, ağustos aylarına baktığınızda Antalya her ay kendi nüfusu kadar turisti ağırlıyor. Bu anlamda Antalya dünyanın en özel turistik merkezlerinden, destinasyonlarından biri. Sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz."

Ülkelerin bayram tatillerine değinen Kavaloğlu, "Paskalya döneminde otellerde yüzde 100 dolulukları yakaladık. Avrupalı turistlerin önce Paskalya, sonrasında Hollandalı, Alman ve Rusların tatilleriyle sezon güçlü şekilde devam ediyor." diye konuştu.





"Rezervasyon akışı iyi"





Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu da Paskalya tatilinde öngördükleri gibi çok iyi doluluk oranı yakaladıklarını söyledi. Rezervasyon akışının iyi olduğunu aktaran Saatçioğlu, ellerindeki verilere göre turizmdeki hedeflerinin üzerine çıkacaklarını kaydetti.







