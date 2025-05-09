Dünya merakla bekliyor: Sovyet uydusunun hangi ülkeye düşeceği belli oldu

Bilim adamları 1972'den beri Dünya yörüngesinde mahsur kalan Venüs iniş aracı Kosmos-482'nin 8-13 Mayıs tarihleri arasında kontrolsüz bir şekilde yeniden giriş yapacağını tahmin ediyorlardı.





Ancak Avrupa Uzay Ajansı'nın Cuma günü yaptığı son tahmine göre iniş aracı Pazar günü İngiltere saatiyle 08:12'de yeniden giriş yapacak. Kesin iniş yeri bilinmemekle birlikte, potansiyel çarpma bölgesi 52° kuzey ve 52° güney enlemleri arasında kalan ve İngiltere'nin güneyi ile Galler'in bir kısmını da içine alan dünyanın büyük bir bölümünü kapsayacak.

OKYANUSA DÜŞECEK

Sondanın Venüs'ün sert atmosferinde hayatta kalmak için tasarlanan sağlam yapısı, bazı parçaların, özellikle de titanyum iniş kapsülünün yüzeye sağlam bir şekilde ulaşabileceği anlamına geliyor.





Uzay ajansları inişi yakından izliyor, ancak tahminlerin çoğu büyük olasılıkla okyanusa düşeceğini gösteriyor.





ESA'dan yapılan açıklama şu şekilde:

“10 Mayıs'ta, 53 yıl önce fırlatılan bir Sovyet Venera iniş kapsülü olan Kosmos-482 iniş aracı kontrolsüz bir şekilde yeniden giriş yapacak. Venüs'e inmesi gerekiyordu, ancak fırlatıcısı Dünya'nın yerçekiminden kurtulamadı. Şimdi, iniş aracı ekvatorun 52 derece kuzeyi ile güneyi arasında bir noktaya inecek. Yeniden iniş yaklaştıkça, tahminler güncellemelerde daha kesin hale gelecektir”

HİÇ BOZULMAYABİLİR

Kosmos-482 İniş Aracı, Venüs'e yeniden girişin aşırı ivmelerine, ısısına ve basıncına dayanacak şekilde tasarlanmış titanyum bir kabuğa sahip.





Yaklaşık 500 kilogram ağırlığında ve 1 metre çapında olan araç, neredeyse hiç bozulmadan yere ulaşabilir.









YERLEŞİM ALANLARINA DÜŞEN ÖRNEKLER DE VAR

Dünya yörüngesinde dolaşan uzay çöplerinin yeryüzünde insan yerleşimlerine düşmesi çok düşük bir ihtimal olsa da, yakın zamanda bu ihtimalin gerçekleştiği birkaç örnek de bulunuyor. Geçen yıl Kenya’da bir köye roket parçaları düşmüş, yaşanan olayda herhangi bir kayıp kayıtlara geçmemişti. Yine şubat ayında Polonya’da yaşanan bir başka olayda da ülkenin farklı bölgelerine, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketinin parçaları düşmüştü. Polonya Uzay Ajansı (Polsa) ve emniyet birimlerinin yaptığı incelemeler sonucunda, enkazın SpaceX’e ait bir Falcon 9 roketine ait olduğu doğrulanmış ve görevini tamamladıktan sonra kontrollü şekilde Pasifik Okyanusu’na iniş yapması planlanan roketin motor arızası sebebiyle kontrolünü kaybettikten sonra parçalanıp farklı bölgelere düştüğü tespit edilmişti.



