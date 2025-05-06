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Uzay aracı 53 yıl sonra düşüyor: Türkiye de risk altında

Uzay aracı 53 yıl sonra düşüyor: Türkiye de risk altında

15:406/05/2025, Salı
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Bu çöplerin uzay operasyonları için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor.
Bu çöplerin uzay operasyonları için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

Soğuk savaş döneminden kalma Sovyet uzay aracının 53 yıl sonra Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Atmosfere girerek yanması beklenen aracın düşebileceği yerler arasında Türkiye de var.

Sovyetlere ait "Kosmos 482" adlı uzay kapsülü, 1972 yılında Venüs'e gitmek üzere fırlatılmıştı. Ancak roketteki ateşleme arızası sebebiyle dünya yörüngesinden bir türlü ayrılamamıştı.


Kontrolsüz şekilde yarım asırdan uzun süre yörüngede sürüklenen 500 kilogram ağırlığındaki kapsülün, 10 Mayıs civarında atmosfere girmesi bekleniyor..


Bilim adamları, Güneş sistemindeki en tehlikeli ortamlardan Venüs atmosferine giriş için tasarlanan kapsülün atmosfere girince parçalanmayıp tek parça halinde düşme olasılığı bulunduğunu savunuyor.


TÜRKİYE'YE DE DÜŞEBİLİR

Kuzey 52 ve Güney 52. enlem arasına düşmesi beklenen uzay aracının düşebileceği yerler arasında Türkiye de bulunuyor ancak uzmanlar riskin son derece düşük olduğuna vurgu yapıyor.


NASA'ya göre, yörüngede 10 santimetreden büyük 25 bin uzay çöpü var. Atmosfere girip yanmadan önce uzay çöplerinin 100 yıl boyunca yörüngede kalabileceğine dikkat çekiliyor.


Bu çöplerin uzay operasyonları için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

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