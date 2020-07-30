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Gündem Bakan Pakdemirlinin hediyesi ile yüzü güldü Allah nasip ederse, Bakanımızın sayesinde bu bayram ilk kurbanım olacak
ANTALYA

Antalya haberleri: Bakan Pakdemirli'nin hediyesi ile yüzü güldü: Allah nasip ederse, Bakanımızın sayesinde bu bayram ilk kurbanım olacak

Bakan Pakdemirli'nin hediyesi ile yüzü güldü: Allah nasip ederse, Bakanımızın sayesinde bu bayram ilk kurbanım olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, maddi imkanı olmadığı için kendisinden talepte bulunan Cumhur Atay'a kurbanlık hediye etti. Atar, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Allah nasip ederse, Bakanımızın sayesinde bu bayram ilk kurbanım olacak." dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhur Atar, bayramlarda hiç kurban kesmediğini belirterek, bir kurbanlık istedi.
Cumhur Atar, bayramlarda hiç kurban kesmediğini belirterek, bir kurbanlık istedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Bakan Pakdemirli'ye ulaşan 34 yaşındaki Cumhur Atar, bayramlarda hiç kurban kesmediğini belirterek, bir kurbanlık istedi.

Pakdemirli de Atar'ın bu isteğini geri çevirmedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, maddi imkanı olmadığı için kendisinden talepte bulunan Cumhur Atay'a kurbanlık hediye etti.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gökhan Karaca, hediye kurbanlığı Atar'a teslim etti.

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Karaca, boyanıp kurdeleyle süslenen hayvanın teslimi sırasında gazetecilere, Bakan Pakdemirli'nin kendilerine gönderdiği parayla bir kurbanlık alınıp, Cumhur Atar'a ulaştırılması talimatını verdiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, maddi imkanı olmadığı için kendisinden talepte bulunan Cumhur Atay'a kurbanlık hediye etti.

Cumhur Atar da Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Sağ olsun bunca işinin gücünün arasında bu isteğimi geri çevirmeyip, yardımcı oldular. Allah razı olsun. Allah nasip ederse, Bakanımızın sayesinde bu bayram ilk kurbanım olacak."

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, maddi imkanı olmadığı için kendisinden talepte bulunan Cumhur Atay'a kurbanlık hediye etti.
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